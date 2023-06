Ex-Star-Quarterback Brady nach Karriereende noch immer fit Stand: 10.06.2023 10:03 Uhr

Tom Brady ist auch nach seinem Karriereende als NFL-Profi weiter regelmäßig im Fitnessraum. "Ich bin ziemlich diszipliniert", sagte der erfolgreichste Football-Profi in der Geschichte der National Football League.

"Ich möchte einen sehr aktiven Lebensstil, also muss ich ein gewisses Maß an Disziplin halten", berichtete der 45-Jährige, der seine Karriere nach der vergangenen Saison beendet hatte. "Es gibt definitiv längere Abende, als ich es sonst hatte, und vielleicht einige Tequilas mehr als in der Vergangenheit. Das ist alles neu für mich, aber ich werde nicht zu weit abschweifen."