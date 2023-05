League of Legends Bilibili aus China spielt sich ins Halbfinale des LoL MSI Stand: 19.05.2023 17:09 Uhr

Die zweitbesten Chinesen schlagen die besten Südkoreaner: Beim internationalen League-of-Legends-Turnier Mid-Season Invitational hat sich Bilibili Gaming in der Lower Bracket gegen Gen.G mit einem sauberen 3:0 durchgesetzt.

Der Zweitplatzierte der chinesischen Liga LPL zeigte dabei kaum Schwächen. In drei dominanten Spielen zerlegte Bilibili den Kontrahenten aus Südkorea nach Belieben. Nur in der zweiten Partie zeigte Gen.G Gegenwehr.

In der Copper Box Arena in London bejubelten die Fans lautstark den dominanten Auftritt des Underdogs. Besonders zu verdanken hatte Bilibili den Sieg seinem Support Luo "ON" Wenjun, der als wichtigster Spieler der Serie ausgezeichnet wurde. Er konnte vor allem im dritten Spiel auf dem Helden Blitzcrank glänzen, mit dem er immer wieder effektiv Gegner außer Gefecht setzte.

Bilibili muss nun gegen den Zweitplatzierten der koreanischen Liga LCK ran. T1 hatte am Vortag in der Upper Bracket gegen JD Gaming aus China verloren (2:3) und steht damit ebenfalls im Lower-Bracket-Halbfinale.