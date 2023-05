Counter-Strike Apeks gewinnt ESL Challenger League und sichert EPL-Quali Stand: 28.05.2023 23:57 Uhr

Nach dem Einzug ins Major-Halbfinale hat Apeks auch die "Counter-Strike: Global Offensive"-Liga ESL Challenger League gewonnen. Im Finale hielt das Team eine Nachwuchsmannschaft auf.

"Wir werden uns in der ESL Pro League gut schlagen. Wir müssen zeigen, was wir drauf haben", sagte Apeks-Spieler Tim "nawwk" Jonasson im Interview nach dem Spiel. "Die Teams aus der zweiten Reihe sind derzeit sehr stark. Wir werden es den anderen zeigen."

Als einer der wenigen Major-Teilnehmer in der Liga gehörte Apeks zu den Favoriten auf den Titel, der auch einen Startplatz zur nächsten Saison der ESL Pro League gewährt. Im Finale traf Apeks auf Außenseiter Team Spirit Academy, der in der inoffiziellen Weltrangliste von "HLTV.org" nur auf Rang 43 geführt wird.

Im Gegensatz zur ersten Mannschaft der Organisation hatten die Nachwuchsspieler so noch eine Chance auf die EPL-Teilnahme, verpassten diese am Ende aber knapp. In einer packenden Serie setzte sich am Ende Apeks mit 3:2 durch.

Die beiden deutschen Organisationen im Turnier verpassten das Finale klar. Sprout schied im Viertelfinale der Lower Bracket aus, BIG Academy rutschte in die Relegation ab.