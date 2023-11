Formel-1-Weltmeister dominiert Verstappen souveräner Sprintsieger in Brasilien Stand: 04.11.2023 20:20 Uhr

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Siegeshunger auch im Sprint von Sao Paulo gestillt.

In seinem Red Bull übernahm Verstappen am Samstag (04.11.2023) zum Start die Führung vor Polesetter Lando Norris im McLaren und gab die Spitze in den 24 Runden nicht mehr ab.

In der WM-Wertung kassierte Verstappen weitere acht Punkte und stockte sein Konto auf 499 auf. Norris belegte Platz zwei vor Verstappens Teamkollegen Sergio Perez und dem Mercedes-Duo mit Vorjahressieger George Russell und Rekordweltmeister Lewis Hamilton.

Hülkenberg abgeschlagen

Nico Hülkenberg kam im Haas nicht über den 17. Platz hinaus und landete damit noch hinter seinem Teamkollegen Kevin Magnussen auf Platz 16.

Im Grand Prix am Sonntag peilt Verstappen von der Pole Position aus den 52. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere an. Damit würde ihm in der ewigen Rangliste noch einer zum viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel fehlen.