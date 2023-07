Formel 1 in Silverstone Max Verstappen - "Abrissbirne" auf Rekordkurs Stand: 06.07.2023 12:12 Uhr

Neutrale Fans mögen die aktuelle Formel-1-Saison langweilig finden, Max Verstappen nicht. Der hochüberlegene Niederländer ist auf Rekordjagd und beim Rennen in Silverstone besonders motiviert.

Als "menschliche Abrissbirne" bezeichnet zu werden, das würden wohl nur die wenigsten Menschen als ein Kompliment ansehen. Wie Max Verstappen das findet, was in der englischen Zeitung "Daily Mail" über ihn geschrieben wurde, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich sieht er es eher locker und gelassen, denn es passt zu ihm - rein sportlich natürlich.

In Spielberg alles abgeräumt

Der niederländische Formel-1-Pilot dominiert die aktuelle Saison in seinem Red Bull nach Belieben. Zuletzt in Spielberg beim Grand-Prix in Österreich war er "Mister Perfect". Er feierte dort seinen fünften Saisonsieg in Serie. Dazu war er Schnellster im einzigen freien Training, holte die Pole Position für das Rennen und den Sprint - den er natürlich ebenfalls gewann. Und auch beim Track-Limit-Chaos, das vielen Kollegen zum Verhängnis wurde, hielt er sich schadlos.

Kurz vor Rennende konnte sich Verstappen sogar noch einen Boxenstopp leisten, um neben dem Sieg auch noch den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde mit neuen Reifen abzustauben. Damit fuhr er an nur einem WM-Wochenende 34 Punkte ein. Mehr ging nicht.

In Silverstone Favorit - natürlich

Verstappen hat nach nun sieben Siegen in neun Saisonläufen schon 81 Punkte Vorsprung vor Teamkollege Sergio Perez. "Es war ein unglaubliches Wochenende, das war so nicht zu erwarten" , sagte er hinterher: "Manche Wochenenden laufen besser für mich, andere nicht. Hier lief alles gut, deswegen ist der Vorsprung etwas größer." Dass Perez die beiden anderen Saison-Rennen gewann, unterstreicht die absolute Red-Bull-Dominanz in diesem Jahr.

Da passt es gut, dass in Silverstone gerade die Dreharbeiten für einen Hollywood-Streifen mit Brad Pitt in der Hauptrolle starten. Denn filmreif ist auch das, was Verstappen derzeit leistet. Auf dem legendären Kurs auf einem Militärflughafen startet am Sonntag (09.07.2023) der Große Preis von Großbritannien, und alles andere als ein Sieg Verstappens wäre eine wohl eine Überraschung.

Titel schon in Doha möglich

Verstappens fahrerische Klasse gepaart mit der Überlegenheit des RB 19 lässt die Konkurrenz verzweifeln. Der Weltmeister könnte den Titelgewinn in dieser Saison noch früher eintüten als im vergangenen Jahr. 2022 hatte der 25-Jährige im fünftletzten WM-Lauf in Japan die Meisterschaft für sich entschieden, nun läuft es bereits auf eine Entscheidung sogar schon sechs Rennen vor Schluss hinaus. Holt Verstappen im Schnitt weiterhin so viele Punkte wie bisher und die Konkurrenz so wenig, kann er schon am 8. Oktober im Norden von Katars Hauptstadt Doha Champion werden.

Talent im Übermaß, Ehrgeiz unersättlich

Verstappen hat Talent im Übermaß, gefördert durch seinen Vater Jos, der ihn bereits im Kindergartenalter ins Kart setzte und den Rohdiamanten akribisch schliff. Mit erst 25 Jahren verfügt Verstappen über die Erfahrung von bereits 172 Formel-1-Rennen, 42 Siege stehen zu Buche, 22 davon allein in den vergangenen 15 Monaten. Wie vor ihm den Formel-1-Ikonen Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton fliegen ihm die Siege scheinbar zu.

Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko sieht den Grund für den Erfolg in Verstappens unersättlichem Ehrgeiz, Nach dem Rennen in Spielberg machte er sich sogar ein wenig lustig über seinen Schützling. "Max hat zu seiner Beruhigung noch die schnellste Runde fahren können, damit er gut schläft" , sagte Marko. Nötig hatte der den Punkt nicht. Er verriet zudem, dass sich Verstappen über die verhältnismäßig wenigen Pole Positions in diesem Jahr ärgere. "Nur" sechs Mal stand er in neun Rennen vorne.

Großbritannien ist ein weißer Fleck

Neutrale Formel-1-Fans mögen all das langweilig finden, Verstappen gewiss nicht. Denn es gibt ja noch jede Menge Rekorde zu knacken. Und auch die Konkurrenten sollten nicht davon ausgehen, dass er sich irgendwann einmal zurücklehnt.

Schon gar nicht in Silverstone. Denn Verstappen hat den Großen Preis von Großbritannien tatsächlich noch nie gewonnen. 2016 und 2020 wurde er Zweiter, jeweils hinter Lewis Hamilton im Mercedes. Mehr war bisher nicht drin. 2020 gewann er allerdings in Silverstone den Jubiläums-Grand-Prix zum 70. Jahrestag. Dennoch wird Verstappen wohl besonders motiviert sein - keine guten Nachrichten für die anderen Fahrer.