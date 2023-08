Sechster Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Donnerstag Stand: 23.08.2023 22:53 Uhr

Am Donnerstag (24.08.2023) werden in Budapest sieben Goldmedaillen vergeben. Christopher Linke rechnet sich im Gehen über 35 km Medaillenchancen aus. Der sechste Wettkampftag der Leichtathletik-WM im Überblick. Wir halten Sie im Ersten und im Livestream sowie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

35 km Gehen Frauen und Männer (7 Uhr)

Früh am Morgen gehen die Geherinnen und Geher in ihren Rennen über 35 km gemeinsam auf den Rundkurs am Heldenplatz. Christopher Linke liebäugelt nach Platz fünf und deutschem Rekord über 20 km am ersten WM-Tag auf der längeren Distanz mit einer Medaille. Bei der EM in München im vergangenen Jahr gewann er Silber. Carl Dohmann und Karl Junghannß sind ebenfalls im DLV-Trikot dabei. Bei den Frauen feiert die deutsche Meisterin Bianca Maria Dittrich aus Freiburg ihre WM-Premiere.

5.000 m Männer (19 Uhr)

Im WM-Stadion geht es am Donnerstag erst in der Abendsession los. In seinem 5.000-m-Vorlauf muss der in den USA geborene und lebende Sam Parsons vom SCC Berlin mindestens Achter werden, um ins Finale am Sonntag (27.08.2023) einzuziehen. Der 29-Jährige geht mit einer Saisonbestleistung von 13:23,36 Min. an den Start - damit liegt er in der Weltjahresbestenliste auf Rang 134.

Sam Parsons will ins 5.000-m-Finale.

Weitsprung Männer (19.30 Uhr)

Das Finale verspricht nach der spektakulären Qualifikation ein Wettkampf auf allerhöchstem Niveau zu werden: Wayne Pinnock aus Jamaika geht mit Weltjahresbestleistung von 8,54 m in den Kampf um Gold, der chinesische Titelverteidiger Wang Jianan sprang mit 8,34 m Saisonbestleistung und Olympiasieger Miltiadis Tentoglou aus Griechenland flog mit 8,25 m ins Finale. Auch die anderen neun Teilnehmer legten allesamt Acht-Meter-Sprünge hin.

Wayne Pinnock peilt nach Weltjahresbestleistung den WM-Titel an.

200 m Männer (20.20 Uhr)

In den drei Halbfinals über 200 m sind jede Menge prominente Namen vertreten. Unter anderen wollen 100-m-Weltmeister Noah Lyles aus den USA, der Weltranglisten-Zweite Letsile Tebogo aus Botswana und der Brite Zharnel Hughes (Bronze über 100 m) einen der acht Plätze fürs Finale am Freitag (25.08.2023) ergattern. Nicht dabei ist Joshua Hartmann vom ASV Köln, der sich in seinem Vorlauf verspekulierte.

Noah Lyles peilt nach Gold über 100 m auch den WM-Titel über 200 m an.

Hammerwurf Frauen (20.26 Uhr)

Im Hammerwurf-Finale galt Titelverteidigerin May Brooke Andersen aus den USA als Anwärterin Nummer eins auf Gold, doch die 80-Meter-Werferin scheiterte überraschend in der Qualifikation, ebenso wie die dreimalige Olympiasiegerin, viermalige Weltmeisterin und Weltrekordlerin Anna Wlodarczyk aus Polen. Beste Werferin in der Qualifikation war Hanna Skydan aus Aserbaidschan, die mit 77,10 m einen Landesrekord aufstellt.

100 m Hürden (21.22 Uhr)

Titelverteidigerin Tobi Amusan aus Nigeria war vor der WM wegen Verstößen gegen die Meldepflicht vorläufig gesperrt, sie darf aber in Budapest über die 100 m Hürden antreten. Kendra Harrison aus den USA legte allerdings in 12,24 Sek. eine Weltjahresbestleistung im Vorlauf hin und geht als Favoritin in den Startblock. Auch im Halbfinale war sie die Schnellste.

400 m Männer (21.35 Uhr)

Mit Michael Norman fehlt über 400 m der Titelverteidiger wegen einer Verletzung, Olympiasieger Steven Gardiner schied angeschlagen im Halbfinale aus. So hat unter anderen Wayde van Niekerk aus Südafrika die Chance, zum dritten Mal WM-Gold abzugreifen. Im Halbfinale lief der 31-Jährige allerdings in 44,65 Sek. nur die sechstschnellste Zeit. "Der neue kommende Weltmeister muss eine 43 vor dem Komma stehen haben", prognostizierte ARD-Experte Frank Busemann in seinem WM-Orakel.

400 m Hürden Frauen (21.50 Uhr)

Auch über 400 m Hürden bei den Frauen wird es eine neue Weltmeisterin geben, da Vorjahressiegerin und Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone aus den USA nicht fit ist und auf einen Start verzichtet. Weltjahresschnellste ist die Europameisterin Femke Bol aus den Niederlanden. Sie hat noch etwas gutzumachen, nachdem sie im Finale der 4x400-m-Mixed-Staffel kurz vor dem Ziel gestürzt war. Die deutsche Meisterin Carolina Krafzik und Eileen Demes schieden im Halbfinale aus.