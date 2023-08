So läuft der fünfte WM-Tag Christina Hering stürmt in Saisonbestzeit ins 800-m-Halbfinale Stand: 23.08.2023 11:27 Uhr

Über 800 m ist Christina Hering am Mittwoch (23.08.2023) mit einer starken Leistung und Saisonbestzeit ins Halbfinale eingezogen, Teamkollegin Maitje Kolberg kam nicht weiter. Stabhochspringer Gillian Ladwig schied in der Qualifikation aus. Der fünfte Wettkampftag in Budapest im Überblick. Wir halten Sie auch in unserem Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

800 m - Starke Hering im Halbfinale, Kolberg ausgeschieden

Christina Hering ist zum Saisonhöhepunkt offenbar in Topform nach Budapest gekommen. Die 28-jährige Münchnerin kam in ihrem Vorlauf nach einer starken Schlussphase als Zweite in Saisonbestzeit von 2:00,06 Min. ins Ziel - damit steht sie im Halbfinale, das am Freitag (25.08.2023, 20.25 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) auf dem Programm steht. "Ich war sehr aufgeregt heute, weil ich wusste, was ich drauf habe. Das wollte ich unbedingt zeigen - und freue mich, dass es so gut geklappt hat. Es war nicht einfach, aber ich bin super happy", sagte Hering der Sportschau. Die zweite DLV-Läuferin Maitje Kolberg kam in ihrem Vorlauf in 2:01,41 Min. nur als Siebte ins Ziel. Damit verpasste sie - anders als im Vorjahr in Eugene - das WM-Halbfinale. "Bis 600 m habe ich mich gut gefühlt, kam dann aber an niemandem mehr vorbei", haderte die 23-Jährige anschließend im ZDF mit dem Rennverlauf.

Stabhochsprung - Ladwig scheidet in der Qualifikation aus

Der 24 Jahre alte Gillian Ladwig hat es bei seiner ersten WM-Teilnahme nicht ins Stabhochsprung-Finale am Samstag (26.08.2023) geschafft. In der Qualifikation übersprang der Schweriner 5,35 m, riss die Latte dann aber dreimal bei 5,55 m. Der in Kaschstan geborene WM-Fünfte Oleg Zernikel vom ASV Landau übersprang in der noch andauernden Qualifikation dagegen bereits die 5,55 m und liegt damit auf Finalkurs - dasselbe gilt für Weltrekordler Armand Duplantis aus Schweden.