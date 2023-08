Fünfter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Mittwoch Stand: 22.08.2023 23:15 Uhr

Am Mittwoch (23.08.2023) werden in Budapest vier Goldmedaillen vergeben. Besonders spannend aus deutscher Sicht wird es ganz zum Schluss im Rennen über 400 m Hürden. Der fünfte Wettkampftag der Leichtathletik-WM im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

800 m Frauen (10.05 Uhr)

Für Mittwoch gilt in Budapest eine Hitzewarnung, gegen Mittag sollen die Temperaturen in der ungarischen Hauptstadt bei mehr als 30 Grad Celsius liegen. Das werden auch die beiden deutschen 800-m-Läuferinnen zu spüren bekommen, die über 800 m im Vorlauf an den Start gehen und sich einen Halbfinalplatz sichern wollen. Christina Hering steht in der Startliste für den dritten von insgesamt sieben Läufen, der um 10.21 Uhr beginnen soll. Majtie Kolberg geht in Lauf Nummer sechs um 10.45 Uhr auf die zwei Stadionrunden.

Stabhochsprung Männer (10.15 Uhr)

5,80 m müssen die Stabhochspringer in der Qualifikation meistern, dann sind sie sicher im Finale dabei. Gilian Ladwig hat in dieser Saison seine persönliche Bestleistung auf 5,72 m geschraubt. Oleg Zernikel sprang in diesem Jahr bisher noch nicht in Topform: 5,65 m sind für ihn 2023 als beste Höhe notiert, seine persönliche Bestleistung sprang er bei der WM im vergangenen Jahr: Mit 5,87 m belegte er in Eugene Platz fünf. Weltrekordler Armand Duplantis (6,22 m) aus Schweden dürfte die Quali-Höhe nur ein müdes Lächeln abringen.

200 m Männer (12.15 Uhr)

Die Vorläufe über 200 m der Männer wurden hitzebedingt von 12.50 auf 12.15 Uhr vorgezogen. Joshua Hartmann aus Köln lief bei den deutschen Meisterschaften in Kassel Anfang Juli in 20,02 Sek. deutschen Rekord und strotzt vor Selbstvertrauen. Er will in Budapest "von Runde zu Runde schauen", träumt aber von der Finalteilnahme. Ob ihm auf der großen Bühne als erstem Deutschen ein Lauf unter 20 Sekunden gelingt? Zuzutrauen ist es dem 24-Jährigen. Er geht im dritten von insgesamt sieben Vorläufen an den Start.

Dreisprung Frauen (19.10 Uhr)

Unter den 36 gemeldeten Dreispringerinnen, die ins Finale wollen, ist auch Kira Wittmann. Die geforderte Weite von 14,30 m ist die 23-Jährige in ihrer Karriere bisher noch nicht gesprungen - ihre persönliche Bestleistung steht bei 13,91 m. Die Weltjahresbeste Yulimar Rojas aus Venezuela gilt als klare Gold-Favoritin für das Finale am Freitag (25.08.2023).

Für Kira Wittmann ist die Qualifikation der erste WM-Auftritt ihrer Karriere.

Stabhochsprung Frauen (19.30 Uhr)

Wer wird Weltmeisterin im Stabhochsprung? Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Katie Moon aus den USA ist die Favoritin. Nina Kennedy aus Australien, die finnische Europameisterin Wilma Murto sowie Sandi Morris aus den USA wollen allerdings auch ein Wörtchen bei der Medaillenvergabe mitreden. Die deutsche Springerin Anjuli Knäsche schied in der Qualifikation aus.

3.000 m Hindernis Frauen (19.53 Uhr)

Olivia Gürth vertritt die deutschen Farben über 3.000 m Hindernis, im letzten der drei Vorläufe. Um ins Finale am Sonntag (27.08.2023) einzuziehen, braucht es einen Platz unter den ersten fünf. Die 21 Jahre alte Gürth ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, der Einzug ins Finale wäre eine kleine Sensation.

1.500 m Männer (21.15 Uhr)

Norwegens Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen gilt es im 1.500-m-Finale zu schlagen. Im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene gelang das überraschend Jake Wightman aus Großbritannien, der allerdings in Budapest verletzt fehlt. Für DLV-Läufer Amos Bartelsmeyer war in einem stark besetzen Vorlauf unter anderem gegen Ingebrigtsen Schluss.

400 m Frauen (21.35 Uhr)

Über 400 m bei den Frauen fehlen im WM-Finale 2023 einige große Namen: Shaunae Miller-Uibo von den Bahamas schied nach ihrer Babypause bereits im Vorlauf am Sonntag (20.08.2023) aus, Weltrekordlerin Sydney McLaughlin-Levrone (USA) fehlt verletzt. Die Polin Natalia Kaczmarek als schnellste Läuferin des Halbfinales von Montag (21.08.2023) oder auch die Olympia- und WM-Zweite Marileidy Paulino aus der Dominikanischen Republik - zweitschnellste im Halbfinale - dürfen sich Chancen ausrechnen.

400 m Hürden Männer (21.50 Uhr)

Mit Joshua Abuaku steht erstmals seit 36 Jahren ein deutscher 400-m-Hürdenläufer in einem WM-Finale. Der 27-Jährige, der seine persönliche Bestzeit im Vorlauf auf 48,32 Sek. steigerte, träumt von einer Zeit unter 48 Sekunden und will näher ran an den deutschen Uralt-Rekord von Harald Schmid aus dem Jahr 1982 (47,48). Um den Titel dürften Eugene-Weltmeister Alison dos Santos aus Brasilien, der norwegische Weltkordler und Olympiasieger Karsten Warholm sowie Rai Benjamin aus den USA laufen.