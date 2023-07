Brandneues WM-Stadion und schnelle Bahn in Budapest Stand: 06.07.2023 10:20 Uhr

Das brandneue Stadion "Nemzeti Atlétikai Központ" (Nationales Leichtathletikzentrum) am östlichen Ufer der Donau wurde eigens für die WM errichtet. Während der Titelkämpfe bietet es Platz für gut 35.000 Zuschauer.

Nach den Weltmeisterschaften werden einige Tribünen zurückgebaut, sodass die Kapazität auf 14.000 Sitzplätze sinkt. Die Medaillenvergabe soll außerhalb der Arena auf der sogenannten "Medal Plaza" stattfinden.

Erste Wettkämpfe Anfang Juli

Mehr als 310 Millionen Euro wurden für den Neubau sowie den Rückbau der neuen Leichtathletik-Heimstätte des Ungarischen Leichtathletik-Verbands im Süden von Budapest veranschlagt. Die Anlage wurde erst Mitte Juni eingeweiht, die ersten Wettkämpfe waren die ungarischen Leichtathletik-Meisterschaften Anfang Juli. Die rote Mondo-Bahn gilt als sehr schnell.

Népstadion hatte Fußballarana weichen müssen

Das Népstadion, in dem unter anderem die Leichtathletik-Europameisterschaften 1966 und 1998 stattfanden, hatte einem reinen Fußballstadion weichen müssen. Die Puskás Aréna, in der im Mai das Europa-League-Finale zwischen dem FC Sevilla und AS Rom (5:2 n.E.) stattfand, fasst mehr als 67.000 Zuschauer und wurde 2019 eröffnet.