35 km Gehen Christopher Linke nach heißem Rennen wieder Fünfter Stand: 24.08.2023 09:48 Uhr

Christopher Linke hat die von ihm erträumte WM-Medaille verpasst, aber über 35 km Gehen ein starkes Rennen abgeliefert. Wie schon über die 20-km-Distanz erreichte er in Budapest am Donnerstag (24.08.2023) in deutscher Rekordzeit Rang fünf.

Der 34-jährige Potsdamer ließ sich trotz hoher Temperaturen um etwa 25 Grad schon am frühen Morgen in der ungarischen Hauptstadt nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil: Auf dem ein Kilometer langen Rundkurs am Heldenplatz lief er - mit einem Kühlschal um den Hals, den er regelmäßig wechselte - von Beginn an weit vorne mit. In einem schnellen Rennen präsentierte sich der EM-Silbermedaillengewinner von München in Topform und ließ sich zwischenzeitlich auch von einer Tempoverschärfung des Franzosen Aurelien Quinion bei Kilometer 15 nicht aus der Ruhe bringen. Erst auf den letzten drei Kilometern gerieten dann die Podestplätze für Linke außer Reichweite. Am Ende kam der 34-Jährige nach 2:25:35 Std. ins Ziel - der bisherige deutsche Rekord, ebenfalls von ihm aufgestellt, hatte bei 2:27:05 Std. gelegen. Auch der Erfurter Karl Junghannß präsentierte sich über die 35 km in starker Form, er lief in 2:27:08 Std. persönliche Bestzeit und wurde überraschend Neunter. Für Carl Dohmann aus Baden-Baden war das Rennen dagegen vorzeitig zu Ende, er gab nach etwa 26 Kilometern erschöpft auf.

Den WM-Titel sicherte sich - wie schon über 20 km - der Spanier Alvaro Martin (2:24:30 Std.). Brian Daniel Pintado aus Ecuador (2:24:34) gewann Silber, der Japaner Masatora Kawano (2:25:12) wurde Dritter.

Dittrich weit abgeschlagen

Im Rennen der Frauen konnte Bianca Maria Dittrich aus Freiburg bei ihrer WM-Premiere nicht mit der Spitzengruppe mithalten. Gold ging an Maria Perez aus Spanien in WM-Rekordzeit von 2:38:40 Std., sie hatte auch das 20-km-Rennen für sich entschieden. Die Silbermedialle gewann die Peruanerin Kimberly Garcia Leon (2:40:52) vor Antigoni Ntrismpioti aus Griechenland (2:43:22).

Linke schon über 20 km mit deutschem Rekord

Auch Linke hatte bereits zu Beginn der WM aufhorchen lassen: Über 20 km lief der Potsdamer in deutscher Rekordzeit von 1:18:12 Stunden auf Platz fünf. DLV-Geherin Saskia Feige hatte dagegen einen Tag später nichts zu feiern gehabt: Die Leipzigerin kam abgeschlagen fast acht Minuten nach Siegerin Maria Perez ins Ziel.