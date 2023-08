20 km Gehen Saskia Feige fast acht Minuten nach Siegerin Perez im Ziel Stand: 20.08.2023 09:37 Uhr

Am ungarischen Nationalfeiertag am Sonntag (20.08.2023) hatte DLV-Geherin Saskia Feige bei der Leichtathletik-WM in Budapest nichts zu feiern: Im Rennen über 20 km kam die Leipzigerin abgeschlagen ins Ziel. Gold ging nach Spanien: Die Weltjahresbeste Maria Perez siegte klar.

Bei Temperaturen um 25 Grad schon am Morgen konnte die 26-Jährige das hohe Tempo im Rennen schon früh nicht mehr mitgehen. Etwa bei Kilometer sieben musste sie die Spitzengruppe ziehen lassen. Danach kämpfte sie verbissen, wurde von der Spitzengruppe überrundet und kam schließlich nach 1:34:49 Std. als 30. ins Ziel. Danach musste Feige nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) "wegen Kreislaufproblemen medizinisch behandelt" werden. Sie stand daher zunächst nicht für ein Statement zur Verfügung.

Bundestrainer Ronald Weigel und ihre Heimtrainer Beate Conrad und Thomas Dreißigacker hatten versucht, die Feige vom Streckenrand aus zu motivieren. Allein: An diesem Tag saß nicht mehr drin. Von ihrer im April gelaufenen persönlichen Bestzeit (1:28:28 Std.) war die Leipzigerin im Ziel weit entfernt. Bei der EM in München im vergangenen Jahr hatte sie Bronze gewonnen.

Titelverteidigerin Garcia Leon geht leer aus

Jubelnd und erschöpft auf die Knie ging nach Überqueren der Ziellinie dagegen die neue Weltmeisterin: Die 27-jährige Perez, die 2018 in Berlin EM-Gold geholt hatte und im vergangenen Jahr bei WM und EM disqualifiziert worden war, siegte in 1:26:51 Std. und feierte das mit der spanischen Nationalflagge in den Händen. Die Australiern Jemima Montag (1:27:16 Std.) durfte sich mit 25 Sekunden Rückstand nach einer starken Vorstellung über Silber freuen. Olympiasiegerin Antonella Palmisano aus Italien (1:27:26 Std.) gewann Bronze. Titelverteidigerin Kimberly Garcia Leon aus Peru ging knapp leer aus: Sie wurde in 1:27:32 Std. Vierte. Perez gilt auch im Wettbewerb über 35 km bei der WM in Budapest als großer Favoritin auf Gold. Feige geht in diesem Rennen nicht an den Start, der DLV wird dort mit Bianca Maria Dittrich (Freiburg) vertreten sein.

Linke mit deutschen Rekord auf Platz fünf

Am Vortag hatte Feiges DLV-Teamkollege Christopher Linke zum Auftakt der WM eine starke Leistung über 20 km Gehen bei den Männern abgeliefert: In deutscher Rekordzeit von 1:18:12 Stunden kam der 34 Jahre alte Potsdamer als Fünfter ins Ziel. Gold sicherte sich der zweimalige Europameister Alvaro Martin aus Spanien in der Weltjahresbestzeit von 1:17,32 Stunden vor dem Schweden Perseus Karlström (1:17,39) und dem Brasilianer Caio Bonfim (1:17,47).