Leichtathletik-WM in Budapest Hassan als Schnellste ins Finale über 5.000 m

Die Niederländerin Sifan Hassan hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest als schnellste Läuferin das Finale über 5.000 m erreicht. Tag fünf der WM im Überblick - aktuell berichtet die Sportschau im Live-Ticker von der WM.

5.000 m - Hassan lässt Kipyegon hinter sich

Sifan Hassan aus den Niederlanden lief das Rennen in 14:32,29 Minuten und war damit rund zwei Sekunden schneller als Faith Kipyegon aus Kenia (14:32,31 Minuten). Deutlich größer war der Vorsprung auf die beiden Äthiopierinnen Ejgayehu Tayeeth (14:33,23 Minuten) und Freweyni Hailu (14:34,16 Minuten). Alle vier nahmen am zweiten der beiden Vorläufe teil.

Der erste Vorlauf war mit deutlich weniger Tempo unterwegs: Beatrice Chebet aus Kenia gewann den ersten Vorlauf in 14:57,70 und wurde mit dieser Zeit in der Gesamtwertung Neunte.

Dreisprung - Wittmann ohne Chance

Kira Wittmann aus Göttingen hatte keine Chance auf den Einzug ins Finale im Dreisprung am Freitagabend (19.35 Uhr). Die 23-Jährige sprang 13,64 m und schied damit als 26. in der Qualifikation aus. Ein knapper halber Meter fehlte Wittmann zur Teilnahme an der Entscheidung der besten zwölf Springerinnen.

Zuletzt stand mit Kristin Gierisch 2017 in London eine deutsche Dreispringerin in einem WM-Finale. Die Top-Favoritin hatte dagegen keine große Mühe: Olympiasiegerin, Weltrekordlerin und Serien-Weltmeisterin Yulimar Rojas (Venezuela) sicherte gleich in ihrem ersten Versuch (14,59) ihre Final-Teilnahme.

Die deutsche Dreispringerin Kira Wittmann

Am Vormittag gab es weitere Wettkämpfe. Der deutsche Sprinter Joshua Hartmann verpasste über 200 m den Halbfinaleinzug knapp. Stabhochspringer Oleg Zernikel schied trotz starker Leistung in der Qualifikation aus. Christina Hering lief dagegen in Saisonbestzeit ins 800-m-Halbfinale.