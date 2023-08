Leichtathletik-WM Budapest 1.500 m: Kerr "klaut" Ingebrigtsen Gold Stand: 23.08.2023 21:44 Uhr

Jakob Ingebrigtsen hat das sicher geglaubte Gold über 1.500 m bei der Leichtathletik-WM in Budapest verpasst. Josh Kerr verwies den Wunderläufer aus Norwegen mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt auf den Silberrang und kürte sich überraschend zum Weltmeister.

Jakob Ingebrigtsen konnte nur noch mit dem Kopf schütteln. Gold sollte es werden für den Norweger, damit hatten alle gerechnet, er selbst wohl am meisten. Doch auf der Zielgerade im WM-Stadion von Budapest zündete der Brite Josh Kerr den Turbo, zog einen unwiderstehlichen Schlusssprint an, den Ingebrigtsen nicht mehr kontern konnte. Am Ende sicherte sich der Olympiasieger gerade so Silber vor seinem Landsmann Narve Gilje Nordås.

Damit klafft weiter eine große Lücke in der Titelsammlung von Ingebrigtsen. Bereits bei der WM im Vorjahr in Eugene hatte der 22-Jährige eine überraschende Niederlage über diese Distanz einstecken müssen.

In Budapest hatte der Wunderläufer aus Norwegen im Halbfinale für Diskussionen gesorgt. Aufreizend lässig war er da zum Sieg gelaufen, hatte schon weit vor dem Ziel mit dem Publikum gespielt. Das Rennen gewann der Europarekordler auch so locker, doch im Finale war keine Zeit für Faxen.

Ingebrigtsen versuchte es für ihn ungewohnt von vorne weg, kontrollierte das Feld, doch am Ende hatte er offenbar die Rechnung ohne den Olympia-Dritten Kerr gemacht.