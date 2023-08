So läuft der siebte WM-Tag Speerwerfer Weber mit viel Mühe in der Qualifikation Stand: 25.08.2023 12:12 Uhr

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat in der Qualifikation die geforderte Weite verfehlt, wird bei der Leichtathletik-WM aber wohl dennoch ins Finale einziehen. Zehnkämpfer Leo Neugebauer war stark im Weitsprung. Hochspringerin Christina Honsel erreichte mit etwas Glück das WM-Finale. Der siebte Wettkampftag in Budapest im Überblick. Am Abend stehen vier Finals an. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Speerwurf - Julian Weber bleibt in Qualifikation unter 83 m

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat sich in der Qualifikation für das Finale am Sonntag (27.08.2023, 20.15 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) schwerer getan als erhofft und erwartet. Der 28-jährige WM-Vierte von Eugene warf den Speer im besten Versuch auf 82,39 m - die geforderte Weite für den sicheren Einzug ins Finale lag bei 83 m. In Gruppe A belegte Weber hinter dem überragenden Olympiasieger Neeraj Choppra aus Indien (88,77 m) aber Rang zwei, sodass der Einzug ins Finale dennoch gelingen sollte. Sicher wissen wird der Athlet vom USC Mainz das aber erst, wenn die Werfer in Gruppe B ihre Qualifikation (ab 11.45 Uhr) beendet haben. "Ich glaube, das reicht. Und ich bin zuversichtlich, dass es Sonntag gut wird. Ich bin genau richtig vorbereitet", sagte der DLV-Werfer im ZDF.

Zehnkampf - Neugebauer springt

Leo Neugebauer hat sich durch eine persönliche Bestleistung im Weitsprung von 8,00 m in der Zehnkampf-Gesamtwertung auf Rang zwei geschoben. Nach zwei Disziplinen hat der deutsche Rekordhalter 1.992 Punkte auf dem Konto - nur 28 weniger als der Führende Damian Warner aus Kanada. Europameister Niklas Kaul kam nicht über 7,16 m hinaus, er ist in der Gesamtwertung weiter auf Rang 23 notiert (1.669 Punkte). Der Mainzer ging leicht humpelnd von der Anlage. Der dritte Deutsche, Manuel Eitel, sprang 7,14 m und ist fiel auf Platz 13 zurück (1.836). Als nächste Disziplin steht das Kugelstoßen an (ab 12.20 Uhr).

Hochsprung - Honsel mit Glück im Finale, Göring raus

Hochspringerin Christina Honsel musste nach drei Fehlversuchen über 1,92 m lange zittern, dann aber dufte sie doch aufatmen und sich freuen: Die 26-Jährige steht im WM-Finale am Sonntag (27.08.2023, 20.05 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de), in dem 15 statt wie geplant zwölf Springerinnen mitmachen dürfen. "Ich bin megahappy, im Finale zu stehen. Ich freue mich auf Sonntag", sagte Honsel im ZDF. Im Finale will sie die 1,92 m überqueren - dort liegt ihre persönliche Bestleistung im Freien. Die erst 18 Jahre alte Johanna Göring aus Stuttgart verpasste bei ihrer WM-Premiere das Finale. Sie übersprang 1,85 m, riss die Latte dann dreimal bei 1,89 m. "Ich weiß noch nicht, woran es gelegen hat. Das muss ich mit meiner Trainerin analysieren."