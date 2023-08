Siebter Wettkampftag in Budapest Die WM-Höhepunkte am Freitag Stand: 24.08.2023 23:46 Uhr

Am Freitag (25.08.2023) beginnt in Budapest der Zehnkampf, abends werden vier weitere Goldmedaillen vergeben. Höhepunkt sind die beiden 200-m-Finals. Der siebte Wettkampftag der Leichtathletik-WM im Überblick. Wir halten Sie im Live-Ticker bei sportschau.de auf dem Laufenden.

Zehnkampf (10.05 Uhr)

Der 23 Jahre alte Leo Neugebauer geht im DLV-Trikot als Führender der Weltjahresbestenliste in den WM-Zehnkampf - und nimmt eine Medaille in den Blick. Wichtig ist für ihn und Europameister Niklas Kaul aus Mainz ein guter Start in den Wettkampf. In der Frühsession stehen nach den 100 m der Weitsprung (10.55 Uhr) und das Kugelstoßen (12.20 Uhr) an, am Abend geht es mit Hochsprung (18.30 Uhr) und dem 400-m-Lauf (21.08 Uhr) weiter. Titelverteidiger Kevin Mayer aus Frankreich hat in dieser Saison bislang keinen vollen Wettkampf bestritten, er zählt zusammen mit dem Kanadier Damian Warner dennoch zu den Titelkandidaten. Der Ulmer Manuel Eitel startet erstmals bei einer WM.

Speerwurf Männer (10.10 Uhr)

Mit Julian Weber geht in der Speerwurf-Qualifikation eine weitere, deutsche Medaillen-Hoffnung an den Start. Im vergangenen Jahr gewann er den EM-Titel in München, nachdem er zuvor bei der WM in Eugene als Vierter eine Medaille noch um mehr als einen Meter verpasst hatte. In diesem Jahr warf bisher nur Jakub Vadlejch aus Tschechien (89,51) weiter als der 28-Jährige vom USC Mainz (88,72 m). In der Qualifikation reichen 83 m für einen Platz im Finale am Sonntag (27.08.2023, 20.15 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de).

Hochsprung Frauen (10.20 Uhr)

Johanna Göring und Christina Honsel vertreten die deutschen Farben in der Hochsprung-Qualifikation. 1,94 m sind als Qualifikationshöhe für den Einzug ins Finale am Sonntag angesetzt. Für die 18 Jahre alte Stuttgarterin Göring ist es die erste WM, sie ist mit einer Saisonbestleistung von 1,91 m angereist. Honsel übersprang im vergangenen Winter in der Halle überraschend 1,98 m, draußen liegt ihre Saisonbestleistung bei 1,83 m.

Bei der Hallen-EM 2023 wurde Christina Honsel im vergangenen Winter Sechste.

4x100 m Männer und Frauen (19.30/20.00 Uhr)

Hochspannung auf der Laufbahn versprechen die Vorläufe in den Staffeln, in denen es um die Plätze für die Finals am Samstag (26.08.2023, 21.40 und 21.53 Uhr, live im Ersten und bei sportschau.de) geht. Während die DLV-Männer-Staffel im vergangenen Jahr den Endlauf in Eugene verpasste, gewannen die Sprinterinnen hinter den USA und Jamaika überraschend Bronze - es war eine von nur zwei Medaillen für das deutsche Team bei der WM 2022. Anschließend triumphierte das DLV-Quartett um Gina Lückenkemper bei der EM in München, die Männer verpatzten das Finale mit einem Wechselfehler.

Gina Lückenkemper (l.) und Rebekka Haase wurden in Eugene 2022 mit der Staffel WM-Dritte.

Dreisprung Frauen (19.38 Uhr)

Gewinnt Yulimar Rojas aus Venezuela zum vierten Mal hintereinander WM-Gold im Dreisprung - oder wird sie von der Konkurrenz entthront? In der Qualifikation setzten die Jamaikanerin Shanieka Ricketts und Thea Lafond aus der Dominikanischen Republik weitere Sprünge in den Sand, aber Rojas sprang in diesem Jahr als Einzige in der Welt über 15 Meter (15,12). DLV-Athletin Kira Wittmann schied in der Qualifikation aus.

Bei der WM 2022 sprang Yulimar Rojas mit 15,47 m zur Goldmedaille.

Speerwurf Frauen (20.20 Uhr)

Der Speerwurf war mal eine Spezialdisziplin der deutschen Frauen, aber das liegt bereits länger zurück. 2015 triumphierte Katharina Molitor bei der WM in Peking. In Budapest sind keine DLV-Werferinnen dabei. Die Weltjahresbeste Haruka Kitaguchi aus Japan (67,04 m) und die Australierin Mackenzie Little gehen favorisiert ins Finale, Titelverteidigerin Kelsey-Lee Barber aus Australien und die chinesische Olympiasiegerin Liu Shiying warfen in der Qualifikation nicht herausragend.

Haruka Kitaguchi aus Japan möchte nach WM-Bronze 2022 nun mehr.

800 m Frauen (20.25 Uhr)

Schafft es Christina Hering ins WM-Finale über 800 m? Diese Frage wird die 28-Jährige im zweiten von drei Halbfinals um 20.35 Uhr beantworten. Im Vorlauf verpasste sie mit Saisonbestleistung (2:00,06 Min.) eine Zeit von unter zwei Minuten nur knapp. Der Einzug in den Endlauf erscheint auch für den Fall unwahrscheinlich, dass sie im Halbfinale ihre persönliche Bestzeit (1:59,41) unterbieten würde - dafür ist die Weltspitze in dieser Disziplin einfach zu stark.

In der Weltjahresbestenliste rangiert Christina Hering auf Rang 56.

200 m Frauen und Männer (21.40/21.50 Uhr)

Noah Lyles schockte selbst ein Golf-Cart-Unfall vor den Halbfinals nicht, Sha'Carri Richardson schonte auf der Jagd nach dem WM-Double wertvolle Kräfte. Die beiden US-Stars, die jeweils über 100 m in Budapest schon triumphiert haben, sprinteten über die 200 m mühelos in ihre Finals. Bei den Männern darf auch Andrew Hudson mitrennen, der sich bei dem Unfall am Auge verletzte, im Halbfinale als Fünfter eigentlich raus war, von den Kampfrichtern aber nachträglich für das Finale gesetzt wurde.