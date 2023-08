Leichtathletik-WM in Budapest Speerwurf-Europameister Weber will eine WM-Medaille Stand: 24.08.2023 18:46 Uhr

Speerwurf-Europameister Julian Weber möchte bei der Leichtathletik-WM in Budapest endlich auch auf der ganz großen internationalen Bühne über eine Medaille jubeln. Die Form stimmt, jetzt müssen eigentlich nur noch die Nerven mitspielen.

Aller guten Dinge sind vier - das kann der 28-Jährige seit dem 21. August 2022 mit Fug und Recht behaupten: Im vierten Versuch des EM-Finals in München ließ der 1,91 m große Sportsoldat den Speer weit durch die Luft im Olympiastadion fliegen - auf 87,66 m. Gold für den Mainzer. Der erste große, lange ersehnte internationale Titel war perfekt.

14 Zentimeter fehlten in Tokio zu Bronze

Zuvor hatte Weber mit der Zahl 4 ein wenig auf Kriegsfuß gestanden: Sowohl bei den Olympischen Spielen 2021 als auch bei der WM im vergangenen Jahr in Eugene verfehlte der DLV-Werfer die Bronzemedaille knapp. In Tokio fehlten ihm trotz Saisonbestleistung 14 Zentimeter zu Rang drei, in Eugene war in einem hochklassigen Finale der Rückstand auf den Tschechen Jakub Vadlejch mit 1,23 m deutlicher.

"Ich will alles geben, bin der Zweitbeste der Welt und will das bestätigen. Es wäre schön, eine Medaille mit nach Hause zu nehmen." Julian Weber

Bei beiden Events hatte Weber zuvor als Medaillenkandidat gegolten und auch selbst einen Platz auf dem Podest angestrebt. Allein: Im entscheidenden Moment waren andere einen Tick besser. Nach Eugene war er mit kurz zuvor erzielter persönlicher Bestleistung von 89,54 m gereist, kam dort aber nicht über 86,86 m hinaus.

Weber auf Platz zwei der Weltjahresbestenliste

Doch spätestens seit dem EM-Titelgewinn von München schaut Weber nicht mehr zurück, sondern nur noch voraus. In dieser Saison ist der Athlet des USC Mainz mit 88,72 m die Nummer zwei der Weltjahresbestenliste - hinter Vadlejch (89,51 m). Weltmeister Anderson Peters aus Grenada (85,88 m) und der indische Olympiasieger Neeraj Chopra (88,67) rangieren hinter ihm.

Weber kann am Freitag (25.08.2023, 10.10 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) selbstbewusst in die Qualifikation für das Finale am Sonntag (27.08.2023, 20.15 Uhr, Live-Ticker bei sportschau.de) gehen.

"Ich bin froh, wenn ich endlich die Vibes spüre. Wenn ich sehe, wie viele Zuschauer morgens schon im Stadion sind, würde ich am liebsten schon jetzt starten", hatte Weber den VRM-Medien gesagt, bevor er nach Budapest aufbrach.

Der DLV-Athlet warf in diesem Jahr beständig große Weiten, unter anderem siegte er im Juni bei der Team-EM in Polen (86,26 m) und wurde im Juli zum dritten Mal in Folge deutscher Meister (88,72). In den jüngsten drei Wettkämpfen vor der WM brachte der 28-Jährige zwar keine Würfe über 85 m mehr in die Ergebnislisten, das allerdings dürfte mit Blick auf den Formaufbau zum Saisonhöhepunkt nicht für Unruhe bei Trainer Burkhard Looks und seinem Schützling gesorgt haben.

Weber zählt zu den wenigen Medaillenkandidaten des deutschen Teams bei den Weltmeisterschaften. "Ich will alles geben, bin der Zweitbeste der Welt und will das bestätigen. Es wäre schön, eine Medaille mit nach Hause zu nehmen", sagte der Speerwerfer.

Sicher ist: Mit Platz vier hat der Modellathlet abgeschlossen. Auch in Budapest wird er voll auf Sieg werfen. Und hoffen, dass der Speer wieder weit fliegt.