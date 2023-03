Kraftsport-Influencer und Giftstoff DNP "Der weiß ganz genau, wie gefährlich das ist - und preist das an" Stand: 31.03.2023 05:00 Uhr

Ein Influencer erzählt von seinen Erfahrungen mit dem Pflanzenschutzmittel DNP und gibt Dosierungstipps, um vor Wettkämpfen abzunehmen. Hans Geyer vom Kölner Dopinglabor ist entsetzt.

Von Wigbert Löer, Hajo Seppelt, Jörg Winterfeldt und Peter Wozny

Kapseln liegen auf dem Tisch.

Als der Niedersachse André Böge noch Dopingdealer war, verkaufte er seinen Kunden Anabolika, Potenzmittel und manch einem auch das hochgefährliche DNP. Das Pflanzenschutzmittel – die Abkürzung DNP steht für Dinitrophenol – gilt in Bodybuilderkreisen als Wundermittel unter den Fatburnern. Vor einem Wettkampf soll man mit der Chemikalie schnell viel Gewicht verlieren und so die Muskeln besser definieren können.

André Böge sagt in der ARD-Dokumentation "Dealer" , dass er DNP auch an Fitness-Influencer geliefert habe. Ein Influencer, der sich zur Einnahme des Pflanzenschutzmittels DNP bekennt, ist der Hamburger Max Madsen.

In drei Wochen 16 Kilo weniger

Max Madsen veröffentlicht regelmäßig in den sozialen Medien seine Erfahrungen und Erkenntnisse als Kraftsportler. In einem Post äußert er sich auch ausführlich zu DNP. Er teilt seinen Followern mit, dass er zur Vorbereitung auf einen Wettkampf drei Wochen lang DNP eingenommen habe. "In der Zeit habe ich, glaube ich, 16 Kilo in drei Wochen abgeworfen" , sagt er.

Madsen konsumierte die Substanz trotz aller Gefahren, die er seinen Followern wie ein Geschichtenerzähler präsentierte. "Wenn man DNP überdosiert, dann überhitzt der Körper, und man verreckt ganz jämmerlich daran. Ist bestimmt kein schöner Tod. Man überhitzt einfach und stirbt. Es gibt kein Gegenmittel. Sollte Euch das passieren, dann werdet ihr ins Krankenhaus eingeliefert. Die können euch auch nichts geben. Die schneiden euch dann auf, legen euch Kühlpacks an die Organe in der Hoffnung, euch noch ein bisschen runterkühlen zu können. In aller Regel funktioniert das nicht mehr, und dann geht Ihr hopps."

Max Madsen bekennt sich öffentlich zur Einnahme von DNP

Madsen warnt nicht grundsätzlich vor dem Gift, im Gegenteil

Sollten Madsens Sätze als Warnung gemeint sein, darf man sie allerdings nicht grundsätzlich verstehen, im Gegenteil: Der Influencer gibt im selben Video DNP-Dosierungstipps. "Den Fehler, den viele Leute mit DNP immer begehen – die fangen an, DNP zu nehmen, was weiß ich, zum Beispiel 250 Milligramm. Das wäre so eine Standarddosierung, wie man das im Internet findet. Und die merken erst mal überhaupt nichts. Vielleicht wird denen so ein bisschen warm, aber das ist überhaupt nicht schlimm, und den ersten Tag passiert gar nichts. Dann wachen die den nächsten Tag morgens auf, haben das Gefühl: Hmm, ist ja schon wieder raus aus dem Körper, 250 hat ja nicht geknallt, jetzt nehmen wir mal 500."

Bei einer Dosis von 500 Milligramm passiere tatsächlich auch erstmal nicht so richtig viel, fährt Max Madsen fort, erinnert aber an die 250 Milligramm vom Vortag. "Da kommen die 500 noch drauf. So, die Leute werden ungeduldig, warten noch mal zwölf Stunden ab, denken, der Scheiß wird überhaupt nicht, und werfen noch mal 750 und hopp. Bumm."

Influencer Madsen: Wer sich mit DNP umbringt, hat einfach zu viel genommen

Das könne dann richtig böse enden, sagt Madsen und stellt fest: "Wer sich mit DNP umbringt, ist einfach selber doof, der hat einfach zu viel genommen." Als Vergleich fällt ihm das Schmerzmittel Aspirin ein. "Wer zehn Aspirin schluckt, ist auch selber schuld und geht hopps." Madsen rät allen, die DNP einnehmen, viel zu trinken ( "Ihr müsst extrem viel Elektrolyte zuführen" ) und erzählt, er selbst habe dazu auch Vitamin C genommen.

Die ARD-Dopingredaktion spielte Hans Geyer vom Kölner Dopinglabor Madsens DNP-Post vor. Der Professor für Biochemie kennt das Mittel – und hält es für extrem gefährlich.

DNP sei „eine hochgefährliche Substanz", sagt der Biochemiker Hans Geyer

"Wahnsinn" , sagt Geyer über Madsen. "Der weiß ganz genau, wie gefährlich das ist – und preist das an. Das ist eine hochgefährliche Substanz, DNP, das weiß er auch. Und wir wissen das seit Jahren, dass das missbraucht wird im Freizeitsport, um stark abzunehmen." Die Eigenschaften der Substanz führen laut Geyer tatsächlich zum Verbrennen von Fett. "Aber es kommt halt zu einer völligen Entgleisung der Wärmeregulation. Und die führt dann zu schweren Schäden."

Geyer nennt hier Bewusstseinsstörungen, es könne auch zu Herz-Kreislauf-Beschwerden kommen, auch zur Erniedrigung des Blutdrucks "und im Endeffekt nachher zum Versagen mehrerer Organe".