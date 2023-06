Pro-League Hockey-Männer siegen erneut gegen Neuseeland Stand: 26.06.2023 22:05 Uhr

Die deutschen Hockey-Weltmeister haben auch ihr drittes von vier Spielen beim Pro-League-Turnier in Amsterdam gewonnen. Gegen Schlusslicht Neuseeland siegte die Mannschaft von Bundestrainer André Henning mit 4:1 (1:0).

Timm Herzbruch traf per Siebenmeter (2. Minute) und nach einem Konter (56.), auch Gonzalo Peillat (33./60.) gelang ein Doppelpack. Peillat erzielte somit auch im vierten Länderspiel in Folge ein Tor. "Das war ein souveräner Sieg, ein sehr herausforderndes Spiel. Wir haben hier vier Spiele in fünf Tagen. Das können dann nicht alles Deluxe-Spiele sein" , sagte Trainer Hennig, "heute haben wir gezeigt, dass wir auch gut starten können und nicht nur zum Spielende stark sind."

Nun noch einmal gegen die Niederlande

Schon am Freitag hatte Deutschland gegen Neuseeland gewonnen (4:3), ehe am Samstag ein 4:1 im Shootout gegen die Niederlande folgte. Am Dienstag geht es ein zweites Mal gegen den Gastgeber. "Die Atmosphäre in Amstelveen ist immer schön. Wir freuen uns schon auf das zweite Spiel gegen die Niederlande in einem ausverkauften Stadion vor 9.000 Zuschauern" , sagte Henning.

Frauen verlieren erneut gegen die Gastgeberinnen

Für die deutschen Frauen gab es am Montag gegen die Niederlande erneut nichts zu holen. Drei Tage nach dem 0:5 gegen die Gastgeberinnen schlugen sich die "Danas" zwar besser, verloren durch Treffer von Pien Sanders (44.) und Pien Dicke (54.) aber verdient. Viktoria Huse (57.) gelang der späte Anschluss. Am Dienstag folgt zum Abschluss der Vergleich gegen Neuseeland, gegen die es am Sonntag einen 3:1-Sieg gegeben hatte.