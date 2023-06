Pro-League im Hockey Schläfrige Hockey-Männer bezwingen Neuseeland Stand: 23.06.2023 19:39 Uhr

Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit haben die deutschen Hockey-Weltmeister zum Auftakt des Pro-League-Turniers in Amsterdam doch noch einen 4:3 (1:3)-Erfolg gegen Schlusslicht Neuseeland gefeiert.

Torschützen für die Mannschaft von Bundestrainer Andre Hennig waren zweimal Justus Weigand sowie Marco Miltkau und Gonzalo Peillat, der mit der ersten deutschen Strafecke in der 59. Minute den Siegtreffer erzielte.

In der zweiten Begegnung in Amsterdam trifft die deutsche Mannschaft am Samstag (17.40 Uhr) auf Gastgeber Niederlande. Insgesamt stehen vier Partien an.

Erst nach zähem Start dominant

Gegen Neuseeland fand die deutsche Auswahl nur schwer ins Spiel, immer wieder störten kleine Fehler den Aufbau. "Wir brauchen einen Zugang zum Spiel", sagte Andre Hennig in der Halbzeitpause. Doch es blieb zunächst zäh. Erst nach einem nicht gegebenen Traumtor von Malte Hellwig in der 37. Minute wachte das Team auf, übernahm die Kontrolle und kam folgerichtig auch zu den Treffern.