Pro League Hockey-Frauen weiter ungeschlagen

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen hat beim Pro-League-Turnier in London zusätzliches Selbstvertrauen für den nahenden Olympia-Wettbewerb in Paris getankt.

Die an der Themse weiter ungeschlagenen Spielerinnen von Bundestrainer Valentin Altenburg setzten sich gegen Indien in ihrer fünften von insgesamt acht Begegnungen nach einem frühen 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2) durch.

Die erfolgreiche Aufholjagd der Olympia-Vierten von Tokio im zweiten Duell mit den Inderinnen in London leitete Viktoria Huse mit einem Doppelpack (23. und 32.) ein.

Zweiter Sieg gegen Indien

Für die Entscheidung zugunsten der Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) sorgten Stine Kurz (51.) und Jule Bleuel (55.). Den ersten Vergleich mit der Mannschaft vom Subkontinent hatte Altenburgs Team am Monatsanfang zu Beginn des zweiten Abschnitts der Pro-League-Saison 3:1 gewonnen.

In London stehen für die DHB-Frauen zunächst noch zwei Duelle mit Australien (Sonntag und Dienstag) auf dem Programm. Danach folgt am Mittwoch zum Abschluss der Olympia-Vorbereitungsmaßnahme in England das Match gegen China, gegen das die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel am vergangenen Donnerstag mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Männer suchen die Revanche

Die deutschen Weltmeister treten in London ebenfalls an. Nach jeweils zwei Niederlagen und Siegen trifft die Mannschaft von Bundestrainer Andre Henning am Samstagabend (18.15 Uhr) ebenfalls auf Indien und kommt dabei Gelegenheit zur Revanche für das 0:3 zum Auftakt der laufenden Pro-League-Runde.