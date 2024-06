Pro-League Fehlstart für Hockey-Weltmeister Deutschland Stand: 01.06.2024 13:00 Uhr

Das Team von Bundestrainer Andre Henning musste sich zu Beginn der wichtigen Vorbereitungsetappe für die Sommerspiele in Paris dem Olympia-Dritten Indien mit 0:3 (0:1) geschlagen geben.

Bis zum 12. Juni stehen auf der Insel für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) noch sieben weitere Begegnungen auf dem Programm. Schon am Sonntag und am Mittwoch ist Irland in einem Doppelpack nächster Gegner von Hennings Spielern. Weitere Kontrahenten für das DHB-Team sind danach jeweils zweimal Spanien, der Olympia-Zweite Australien sowie erneut Ex-Weltmeister Indien.

Das deutsche Team hatte in der zweiten Februar-Hälfte in der Auftaktrunde der Pro-League-Serie zwei Erfolge gegen Olympiasieger Belgien feiern können. Den beiden Prestigesiegen standen allerdings auch zwei Niederlagen gegen Argentinien nach Penaltyschießen gegenüber.

Auch die DHB-Frauen biegen an der Londoner Pro-League-Station unter Leitung von Bundestrainer Valentin Altenburg auf die Zielgerade ihrer Paris-Vorbereitung ein. Die Olympia-Vierten bestreiten ihr erstes Match an der Themse am Samstagabend ebenfalls gegen Indien.