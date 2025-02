Duvnjak bleibt ungekrönt Vierter WM-Titel in Folge - Dänische Dominanz geht weiter Stand: 02.02.2025 19:52 Uhr

Dänemark bleibt der Goldstandard im Welthandball. Es ist der vierte WM-Titel in Serie für das Team um Superstar und Turnier-MVP Mathias Gidsel. Der kroatische Rekordspieler Domagoj Duvnjak verliert durch das 26:32 (12:16) auch sein fünftes großes Finale.

Von Julie Bärthel

Faire und emotionale Bilder zum Schluss: Der Kapitän des THW Kiel durfte zum Abschluss seines letzten Länderspiels für Kroatien vom Gegner unbedrängt das Tor zum 26:32 werfen. "Dule" klatschte mit Dänemarks Torwart Jannick Green ab, bevor seine Mitspieler den weinenden 36-Jährigen hochleben ließen.

So feierten beide Teams ihre Medaille, Favorit Dänemark sprang im Mannschaftskreis und jubelte wie schon bei den Weltmeisterschaften 2019, 2021 und 2023. Vier WM-Titel in Serie gab es im Handball noch nie. Bester Torschütze war erneut der überrragende Spieler und "Most Valuable Player" dieses Turniers, Mathias Gidsel traf zehn seiner elf Versuche. Der 25-Jährige von den Füchsen Berlin beendete die WM mit insgesamt 74 Toren und 45 Vorlagen.

Mamić-Rot spielentscheidend

Spielentscheidend war eine Rote Karte in der 20. Minute: Kroatiens Abwehrchef Marko Mamić schlug Rasmus Lauge hart von hinten auf Hals und Gesicht und wurde folgerichtig aus dem Spiel ausgeschlossen.

Bis dahin hielt Kroatien mit seiner starken 5:1-Abwehr mit Mamić an der Front das dänische Weltklasse-Team bei lediglich acht Toren in 20 Minuten. Nach der Herausstellung waren es acht Tore in zehn Minuten, ehe die Dänen zum Start der zweiten Halbzeit mit einem weiteren 8:2-Lauf in zehn Minuten auf 24:14 (41.) davonzogen. Im Anschluss konnten die tapfer kämpfenden Kroaten noch Schadensbegrenzung betreiben, gefährlich wurden sie dem alten und neuen Titelträger nicht mehr.

Emotionaler Abschied von Duvnjak

Bereits während der Hymne kullerten beim kroatischen Kapitän Domagoj Duvnjak ein paar Tränen. Der Rekord-Nationalspieler feierte im WM-Finale seinen Abschied aus der Nationalmannschaft - standesgemäß vor über 15.000 Zuschauern. Das erste Tor im WM-Finale in Oslo erzielte der Titelverteidiger in Person vom starken Simon Pytlick (1.). Nach einem Foul an dem Flensburger Rückraumspieler mussten die spanischen Schiedsrichter dann das erste Mal für Ruhe sorgen - Mateo Maraš mit der ersten Zwei-Minuten-Strafe. Es sollte nicht die einzige hitzige Situation bleiben.

Die Kroaten taten sich zu Beginn extrem schwer und erzielten über fünf Minuten kein Tor, das lag auch am besten Torhüter des Turniers - Emil Nielsen (3:1). Der 27-Jährige hielt vier der ersten fünf Bälle auf seinen Kasten und vorne stellte Emil Jakobsen mit seinem zweiten Tor auf 4:1 (9.). Mit dem Drei-Tore-Rückstand waren die Kroaten noch gut bedient, denn die dänischen Außen hatten gleich zweimal Pech mit Latte und Pfosten.

Emil Nielsen legt stark los

In der 14. Minute konnte sich auch Dominik Kuzmanović das erste Mal auszeichnen. Der Gummersbacher stand zuvor klar im Schatten vom starken Nielsen auf der Gegenseite. Aber selbst der Däne war gegen die Würfe von Ivan Martinović machtlos. Der kroatische Rückraumrechte traf aus allen Lagen und hielt sein Team mit drei Toren in Reichweite (7:8). Dann schwächte sich das Team von Dagur Sigurðsson selbst. Abwehrspezialist Marko Mamić kam gegen Rasmus Lauge viel zu spät und bekam verdient die rote Karte (20.).

Duvnjak glücklos - Gidsel glänzt

Dann blitzte die Weltklasse von Mathias Gidsel zum ersten Mal auf. Der Linkshänder gewann seine Eins-gegen-Eins-Duelle in unnachahmlicher Manier und sorgte mit drei Toren binnen zwei Minuten für die 12:9-Führung (26.). Für das nächste Highlight sorgte aber Marin Šipić: Im Fallen und hinter dem Rücken traf der Kreisläufer zum 10:13-Anschluss (27.). Insgesamt wirkten die Dänen aber spielstärker und sicherer im Abschluss - Gidsel traf mit seinem fünften Treffer zur 16:12-Halbzeitführung.

Kuzmanović befeuerte direkt nach der Pause die kroatischen WM-Hoffnungen mit der Siebenmeterparade gegen Jakobsen (31.). Doch dann gefährlichste Phase des Titelverteidigers. Ein 8:2-Lauf zu Beginn der zweiten Halbzeit brachte die erstmalige Zehn-Tore-Führung (24:14). Kroatien hatte immer wieder Pech mit dem Aluminium oder scheiterte an Nielsen, bei Dänemark lief hingegen nahezu alles zusammen.

8:2-Lauf sorgt nach der Pause für Vorentscheidung

Bezeichnend, dass Mathias Gidsel erst in der 47. Minute seinen ersten Fehlwurf fabrizierte, zuvor hatte er bereits neunmal getroffen. Trotz des hohen Rückstands gab Kroatien weiter alles und versuchte immer wieder eine Lösung gegen die starke dänische Abwehr zu finden. Rechtsaußen Mario Šoštarić (5 Tore) konnte sich immer wieder auszeichnen und verkürzte in der 54. Minute auf 23:28.

Doch näher ließen Gidsel und Co. die Kroaten nicht rankommen. In den letzten fünf Minuten entlud sich dann der Frust und Zvonimir Srna musste nach einer doppelten Zeitstrafe vorzeitig vom Feld. Den Schlusspunkt durfte Domagoj Duvnjak mit seinem ersten Treffer zum 32:26 setzen und verabschiedet sich damit aus dem Nationalteam.