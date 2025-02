Portugal verpasst Historisches Kopf-Parade rettet Frankreich die Bronze-Medaille Stand: 02.02.2025 16:33 Uhr

Die erste Medaille bei der Handball-WM ist vergeben. Rekordweltmeister Frankreich bezwingt Portugal mit 35:34 (19:17) und bejubelt dank eines starken Aymeric Minne (10 Tore) die Bronzemedaille. Charles Bolzinger wird mit einer Kopf-Parade zum Matchwinner.

Von Julie Bärthel

Portugals Rechtsaußen António Areia - der ausgerechnet für Tremblay in Frankreich spielt - warf drei Sekunden vor dem Spielende völlig freistehend ans rechte Ohr des 24-jährigen Torwarts. Die Entscheidung eines rasanten Spiels, das nach der packenden Schlussphase eine Verlängerung verdient gehabt hätte.

Die Voraussetzungen in der ausverkauften Unity Arena in Oslo im Spiel um den dritten Platz hätten unterschiedlicher kaum sein können. Die Portugiesen mit der historischen Chance auf ihre erste Medaille, die Franzosen mit dem Versuch, die überraschende Halbfinal-Niederlage gegen Kroatien durch Edelmetall abzumildern. Trainer Giullaume Gille verzichtete für dieses Unterfangen im Rückraum auf seine beiden etatmäßigen Stars Elohim Prandi und Dika Mem und ließ dafür Aymeric Minne und Melvyn Richardson starten.

Frankreich mit Tempo - Minne dominiert die Anfangsphase

Ein erfolgsversprechender Schachzug, denn Regisseur Minne eröffnete direkt mal den Torreigen (1.). Es war der Beginn einer temporeichen Anfangsphase. Nach fünf Minuten hatte der 27-Jährige vom HBC Nantes bereits vier Tore erzielt und stellte die Portugiesen mit seinem Tempo immer wieder vor Herausforderungen.

Da aber auch Portugal sich keinesfalls schonte, entwickelte sich in den ersten 15 Minuten ein enger Schlagabtausch, beide Defensivreihen agierten in dieser Phase viel zu passiv (8:8). Frankreich fand als erstes den richtigen Zugriff in der Abwehr und zog direkt mit einem 4:1-Lauf bis auf 15:12 (23.) davon. Martim Costa (4 Tore) hielt offensiv dagegen, sodass die Teams mit 19:17 in die Pause gingen.

Torhüterleistung auf beiden Seiten erst nach der Pause

Auf eine Torwartleistung warteten beide Kontrahenten vergeblich in der ersten Hälfte, bis dato glich die Partie einem Torfestival (36 Treffern). Die Hereinnahmen von Charles Bolzinger und Gustavo Capdeville sollten das ändern. Erstmal sorgte aber das fünfte Tor von Martim Costa dafür, dass die Südeuropäer erstmals in Führung (21:20) gehen konnten. In der Folge konnte sich keins der beiden Teams absetzen, erst als Frankreich mehrmals an Capdeville scheiterte und Areia per Siebenmeter zum 26:24 (45.) für Portugal traf.

Es folgte ein 3:0-Lauf auf der anderen Seite. Das neunte Tor vom starken Aymeric Minne brachte plötzlich wieder Frankreich in Führung (27:26). Hinten kriegte der Rekordweltmeister aber Kreisläufer Victor Iturriza (7/7) einfach nicht in den Griff, auch der besser werdende Charles Bolzinger im Tor war chancenlos. Damit war die Partie in den letzten Minuten wieder völlig offen.

Torwart Charles Bolzinger wird zum Matchwinner

Nach der etwas enttäuschenden Leistung von Francisco Costa gegen Dänemark, zeichnete sich der junge Linkshänder gegen Frankreich vor allem in der Schlussphase mit zwei wichtigen Treffern aus (33:33). Aber Portugals Traum von der ersten WM-Medaille platzte, weil Richardson vom Siebenmeterpunkt cool blieb und Areia nur Bolzingers Ohr traf.