Qualifikation für die Handball-EM Gislason nominiert 13 Silbermedaillengewinner Stand: 23.10.2024 16:52 Uhr

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat für das erste Länderspiel nach den Sommerspielen 13 Silbermedaillengewinner des olympischen Turniers in Paris und Lille nominiert, darunter auch den verletzten Spielmacher Juri Knorr.

Das 18-köpfige Aufgebot für den Doppelpack in der EM-Qualifikation gegen die Schweiz (7. November) und in der Türkei (10. November) gab der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Mittwoch bekannt.

Aus der erfolgreichen Olympiamannschaft stehen die verletzten Julian Köster und Tim Hornke nicht zur Verfügung. Kai Häfner hatte seine Nationalmannschaftskarriere nach dem Gewinn der Silbermedaille beendet. Knorr hatte seinem Verein Rhein-Neckar Löwen zuletzt wegen eines gebrochenen Daumens an der linken Hand gefehlt.

Chatton erstmals als Manager dabei

Gislason setzt zudem auf den ursprünglich für die Olympischen Spiele eingeplanten Franz Semper, der ebenso zur DHB-Auswahl zurückkehrt, wie Nils Lichtlein, Lukas Zerbe und Philipp Weber. Die Maßnahme wird darüber hinaus eine Premiere für Benjamin Chatton, der das Team als neuer Manager der Männer-Nationalmannschaft begleiten wird.

"Wir freuen uns sehr auf das erste Heimspiel nach Olympia und unsere Fans in Mannheim, aber unsere Aufgabe lässt keinen Freiraum für irgendwelche Lässigkeiten" , sagte Gislason, "mit der Schweiz haben wir zum Auftakt der EM-Qualifikation einen gefährlichen Gegner vor uns, so dass wir ganz schnell wieder in den Wettkampfmodus kommen müssen."

Spiele im Livetsream auf sportschau.de und im Ersten

Am 7. November (18.30 Uhr/Livestream auf sportschau.de) trifft das DHB-Team zum Auftakt der Qualifikation für die EM 2026, die in Dänemark, Norwegen und Schweden stattfinden wird, in Mannheim auf die Schweiz, am 10. November (15.00 Uhr/Livestream auf sportschau.de und live im Ersten) folgt das Gastspiel in der Türkei.

Um sich für das Turnier zu qualifizieren, muss Deutschland im Vergleich mit der Schweiz, der Türkei und Österreich nach einer Runde mit Hin- und Rückspiel mindestens den zweiten Platz belegen.

Das Aufgebot der deutschen Handball- Nationalmannschaft

Tor: Joel Birlehm (TSV Hannover-Burgdorf), David Späth (Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (THW Kiel)

Feld: Rune Dahmke (THW Kiel), Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Marko Grgic (ThSV Eisenach), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen), Juri Knorr (Rhein-Neckar Löwen), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Nils Lichtlein (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg), Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Christoph Steinert (HC Erlangen), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf), Philipp Weber (SC Magdeburg), Luca Witzke (SC DHfK Leipzig), Lukas Zerbe (THW Kiel)