Handball-Bundesliga Melsungen gibt sich auch gegen Göppingen keine Blöße Stand: 27.12.2024 21:53 Uhr

Die MT Melsungen hat sich auch im letzten Spiel vor der WM-Pause als souveräner Tabellenführer der HBL präsentiert und Frisch Auf! Göppingen besiegt.

Die Nordhessen gewannen am Freitagabend souverän mit 29:25 (16:11) in Göppingen und gehen mit vier Zählern Vorsprung in die WM-Pause.

Kastening und Mandic besonders treffsicher

Für Melsungen (30:4 Punkte) war es der 15. Erfolg im 17. Ligaspiel. Beste Werfer der MT waren mit jeweils fünf Treffern David Mandic und Nationalspieler Timo Kastening, der sich kurz vor dem Start der WM-Vorbereitung mit dem DHB-Team in guter Verfassung präsentierte.

Bis zum 3. Januar bleibt den deutschen Nationalspielern Zeit zum Durchschnaufen, dann versammelt Bundestrainer Alfred Gislason seine Mannschaft in Hamburg um sich. Die WM in Dänemark, Norwegen und Kroatien beginnt am 14. Januar (bis 2. Februar).

Gade rettet Hannover gegen starkes Leipzig

Verfolger von Melsungen sind die Füchse Berlin, Rekordmeister THW Kiel und die TSV Hannover-Burgdorf (alle 26:8). Hannover um DHB-Spielmacher Renars Uscins (vier Treffer) setzte sich am Freitagabend in einer engen Partie mit 32:30 (15:18) bei der DHfK Leipzig durch und hatte in der Schlussphase Glück, dass Torwart Simon Gade gleich zwei freie Würfe von Lukas Binder parierte.

Die SG Flensburg-Handewitt hielt durch ein ungefährdetes 39:27 (19:13) gegen die SG BBM Bietigheim Anschluss an die Spitzengruppe. Emil Jakobsen überragte mit zehn Treffern, DHB-Kapitän Johannes Golla erzielte kurz vor dem Start der WM-Vorbereitung vier Treffer.

Der 1. VfL Potsdam beendet das Handball-Jahr ohne Punkt in der Bundesliga. Der Aufsteiger verlor beim TVB Stuttgart mit 24:29 (11:15) und ist weiter Tabellenschlusslicht. Bei der 15. Niederlage im 15. Spiel trug sich Nils Fuhrmann mit sechs Treffern als bester Werfer der Brandenburger in die Statistik ein. Für Stuttgart bedeutet der Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Kiel siegt hauchdünn gegen Lemgo

Handball-Rekordmeister THW Kiel hatte am Donnerstag seine Serie ebenfalls ausgebaut. Die Mannschaft von Trainer Filip Jicha gewann am 17. Bundesliga-Spieltag beim TBV Lemgo knapp mit 23:22 (14:13) und hält nach dem zehnten Pflichtspielerfolg am Stück Kontakt zur Spitze.

Der Däne Emil Wernsdorf Madsen war Kiels erfolgreichster Werfer mit neun Treffern, im THW-Tor zeigte Nationalkeeper Andreas Wolff starke zwölf Paraden.

Füchse siegen in Gummersbach klar

Punktgleich vor den Kielern liegen die Füchse Berlin auf Rang zwei. Der Vizemeister siegte in Köln gegen den VfL Gummersbach mit 29:22 (15:12), der dänische Welthandballer Mathias Gidsel überragte aufseiten der Berliner mit neun Toren.

Löwen gewinnen auch ohne Knorr

Auch ohne den zum zweiten Mal erkrankt fehlenden DHB-Spielmacher Juri Knorr besiegten die Rhein-Neckar Löwen die HSG Wetzlar klar mit 32:27 (17:11) und sind Siebter.

Magdeburg - Erlangen verlegt

Der SC Magdeburg war erneut nicht im Einsatz. Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt am vergangenen Freitag wurde auch das für den zweiten Weihnachtstag angesetzte Spiel gegen den HC Erlangen verlegt. Bereits beim Ostduell gegen Eisenach wurde so verfahren. Nachholtermine für beide Begegnungen gibt es noch nicht.