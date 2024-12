Handball-Bundesliga Cleveres Melsungen gewinnt Topspiel gegen Hannover Stand: 23.12.2024 21:16 Uhr

Die MT Melsungen hat das Spitzenspiel der Handball-Bundesliga gegen Hannover-Burgdorf klar gewonnen und die Tabellenführung ausgebaut.

Melsungen siegte am Montagabend des 16. Spieltags mit 31:23(16:11) und steht mit 28:4 Punkten nun schon mit ein bisschen Abstand auf die Hannoveraner (24:8) auf dem Platz an der Sonne. Hannover rutscht auf Rang vier ab, ist aber punktgleich mit Berlin und Kiel.

Hannover macht zu Beginn zu viele Fehler

Die MT erwischte den deutlich besseren Start ins Spiel. Bei Hannover-Burgdorf leistete sich in dieser Phase vor allem Nationalspieler Renars Uscins im Angriff deutlich zu viele Fehler - nach knapp neun Minuten führte Melsungen dementsprechend mit 4:1. Kurz darauf stand es 6:2 und Hannovers Trainer Christian Prokop nahm seine erste Auszeit - und die zeigte Wirkung: Nur drei Minuten später stand es 6:5 und Hannover kam besser in sein Tempospiel.

Im gebundenen Spiel gegen die sehr präsente Abwehr der Gastgeber hatten Uscins und Co. aber weiter große Probleme. Auf der anderen Seite gewannen die Melsunger die entscheidenden Zweikämpfe und konnten dabei fast durchgehend auf frische Spieler setzen - Trainer Roberto Garcia Parrondo wechselte im Rückraum komplett durch. Nach 20 Minuten stand es 12:7. Es folgte eine Phase, in der die Gäste durchaus hätten verkürzen können, stattdessen landeten aber einige freie Würfe am Aluminium oder bei Keeper Nebojsa Simic. Das 16:11 zur Halbzeitpause war durchaus leistungsgerecht.

Melsungen muss nur kurz zittern - und macht es dann richtig clever

In Halbzeit zwei starteten die "Recken" sehr dynamisch und fanden nun durch viel Bewegung im Rückraum häufiger die Lücken in Melsungens Defensive. Mehrfach kamen die Gäste auf zwei Treffer Differenz heran, doch Melsungen hatte ganz im Stile einer Spitzenmannschaft dann doch immer eine Antwort parat und präsentierte sich einfach einen Hauch abgeklärter.

Dazu landete auch der ein oder andere Abpraller eher in den Händen der rot gekleideten Melsunger. Diese Kombination aus Cleverness, Spielglück und Kader-Tiefe war am Ende zu viel für die Gäste und Melsungen jubelte als Tabellenführer in den Heiligabend rein. Bester Torschütze war der junge Linksaußen Ian Barrufet mit sieben Toren, für Hannover-Burgdorf waren die Nationalspieler Uscins und Martin Hanne mit je fünf Treffern am erfolgreichsten.

Kohlbacher und Späth stark beim Sieg der Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen besiegten indes im Baden-Württemberg-Duell den TVB Stuttgart mit 28:25 (15:13) und stehen auf Rang sieben. Stuttgart bleibt als 16. in Abstiegsgefahr. Sieggaranten waren die deutschen Nationalspieler Jannik Kohlbacher mit sieben Toren und der eingewechselte Torwart David Späth, dem 12 Paraden und eine herausragende Quote von 44 Prozent gelangen. Für Stuttgart kamen diverse Akteure auf vier Treffer.

Potsdam bleibt auch gegen Leipzig ohne Punkt

Der VfL Potsdam bleiben weiter ohne Punkte in der Bundesliga. Der Aufsteiger verlor gegen den SC DHfK Leipzig mit 26:35 (13:17) und rangiert somit weiter am Tabellenende. Die nun bereits 14. Niederlage im 14. Spiel konnten auch Maxim Orlov mit sieben und Jannek Klein mit fünf Treffern als beste Werfer der Brandenburger nicht abwenden. Auf der anderen Seite gelangen Franz Semper sieben, Moritz Preuss und Lukas Binder sechs Treffer.