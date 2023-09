Handball-Bundesliga Remis im Nordduell zwischen Hannover und Flensburg Stand: 22.09.2023 21:16 Uhr

Die TSV Hannover-Burgdorf und die SG Flensburg-Handewitt haben sich im Nordduell der Handball-Bundesliga unentschieden getrennt.

Die Partie am Freitagabend (22.09.2023) endete 26:26. Mit dem letzten Wurf sicherte der Ex-Flensburger Marius Steinhauser das Remis für die Gastgeber, die zur Halbzeit mit 11:14 im Hintertreffen gelegen hatten. Beste Werfer vor den 7521 Zuschauern waren U21-Weltmeister Justus Fischer mit sechs Treffen für Hannover und Emil Jakobsen mit neun Toren für die Gäste.

In der Anfangsphase waren die Abwehrreihen der beiden European-League-Teilnehmer spielbestimmend. Der erste Treffer der Partie gelang Hannover in der fünften Minute. Auch wenn die Flensburger nicht fehlerfrei spielten, setzten sie sich in der Folgezeit etwas ab. Lasse Möller erzielte das 12:9 (26.) für die Gäste, Simon Pytlick erhöhte auf 14:10 (30.).

Die Gäste blieben auch nach dem Seitenwechsel zunächst dominierend. Linksaußen Jakobsen sorgte mit seinem Treffer zum 20:15 (42.) für den ersten Fünf-Tore-Vorsprung der Norddeutschen. Die Niedersachsen hielten jedoch dagegen. Marian Michalczik brachte die TSV mit 23:22 (51.) in Führung, sah aber unmittelbar danach nach einem Foul an Pytlick die Rote Karte. Flensburg schaffte es in der Schlussminute nicht, den 26:25-Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Zweiter Sieg nacheinander für den HSV

Bereits am Donnerstag (21.09.2023) hatte der HSV Hamburg durch einen Sieg bei FA Göppingen den Tabellenkeller verlassen. Das 32:27 (19:16) war für die Hamburger der zweite Sieg in Folge, er beförderte die Norddeutschen vom 16. auf den 11. Tabellenplatz. Göppingen hingegen rutscht nach der zweiten Niederlage nacheinander auf den 14. Rang ab.

Bester Werfer beim HSV war Dani Baijens mit neun Toren, für Göppingen traf Josip Sarac achtmal. Die Drei-Tore-Führung zur Halbzeit reichte den schlecht in die Saison gestarteten Hamburgern im zweiten Durchgang, um einen am Ende ungefährdeten Sieg einzufahren.