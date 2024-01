Start in die EM-Hauptrunde Weltklasse-Wolff - Deutschland ringt Island nieder Stand: 18.01.2024 22:23 Uhr

Wolff-Wahnsinn in der Kölner Arena: Ein Andreas Wolff in Weltklasseform hat den deutschen Handballern zum Hauptrundenauftakt einen Sieg gerettet. Der Torwart sicherte mit zahlreichen wichtigen Paraden den 26:24(11:10)-Erfolg gegen Island.

Die Deutschen sind damit optimal in die Hauptrunde der EM in ihrem "Wohnzimmer", der Kölner Arena gestartet. Noch nie gab es in der Köln eine Niederlage für die deutsche Nationalmannschaft. Diesmal war es aber richtig eng - die deutschen Handballer zeigten ihre bisher schwächste Turnierleistung.

"Ich glaube dieses Spiel hat der Mannschaft unglaublich viel gebracht. Es war sehr schwierig, aber sie hat es gemeistert", sagte Alfred Gislason nach dem Spiel im ZDF. Die knapp 19.750 Fans in der ausverkauften Halle feierten vor allem einen Mann: Andreas Wolff und seine fantastischen Paraden.

Dahmke und Steinert von Beginn an

Im Gegensatz zu den Vorrundenspielen startete die deutsche Mannschaft holprig. Gislason hatte für eine kleine Überraschung in seiner Startsieben gesorgt. Auf Linksaußen begann der Kieler Rune Dahmke anstelle von Lukas Mertens, der bislang im Turnier sehr überzeugt hatte. Auch Christoph Steinert durfte an seinem 34. Geburtstag von Beginn an ran.

Bei den Deutschen war der Druck des Gewinnenmüssens sofort zu spüren. Viele technische Fehler in den ersten Minuten, Gislasons Team lag nach zehn Minuten 3:5 hinten.

Weltklasse-Wolff

Nur gut, dass sich Torwart Andreas Wolff wieder in Pracht-Form präsentierte. Mehrere Klasseparaden von ihm und sofort waren die knapp 20.000 in der Kölner Arena voll da. Als der junge Martin Hanne zweimal in Folge zum 7:5 traf und Wolff den zweiten Siebenmeter entschärfte, schien das Spiel zugunsten der Deutschen zu kippen.

Aber es blieb ein hartes Stück Arbeit. Wolff hielt weiter famos und sein Team somit im Spiel, denn die deutsche Offensive schwächelte. Auch Juri Knorr konnte sich nicht wie erhofft durchsetzen. Der isländische Innenblock mit Ymir Gislason und Arnar Arnasson konzentrierte sich vor allem und bearbeitete ihn hart.

Gislason wechselt früher

Anders als im Frankreichspiel wechselte Gislason früh durch, brachte auch seine Youngster Justus Fischer und Renras Uscins, doch die Chancenverwertung blieb schwach. "Wir fangen wieder an, alles über die Mitte zu machen. Das war eigentlich ein Learning aus dem Frankreich-Spiel, mehr über Außen zu gehen. Aber wir gehen weiter durch die Mitte" , kritisierte ARD-Experte Dominik Klein im Sportschau-Audiostream.

Weil Wolff aber Weltklasse zeigte mit einer Fangquote von 44 Prozent (sieben von 18 Paraden im ersten Durchgang), ging Deutschland mit knappem Vorsprung in die Pause. "Diese Paraden - da kannst du als Innenblock zusammenschieben, weil du weißt, der hält von Außen die Bälle" , so Klein, früher selbst Linksaußen.

Knorr zeigt Nerven

In der zweiten Halbzeit zeigte das junge deutsche Team Nerven, gab viele Bälle fahrlässig her. Kohlbacher versprang der Ball, Dahmke ließ eine Topchance aus. Spielmacher Juri Knorr spielte mehrere wilde, riskante Pässe - vergab dazu noch zwei Siebenmeter. Deutschland schaffte es einfach nicht davonzuziehen. Allerdings hatte auch Wolffs Gegenüber Viktor Hallgrimsson einen Klassetag erwischt. Bei 16:16 (44.) hatten die Isländer wieder ausgeglichen und wenig später beim 19:18 (50.) sogar die Führung erzielt.

Als Lukas Mertens in der 54. Minute die Deutschen wieder in Führung brachte, stachelte auch Knorr die Fans in der Arena mit gestikulierenden Armen an. Jetzt war die Halle in der Crunchtime voll da. "Andi Wolff"-Sprechchöre unterstützten dabei, dass der deutsche Torhüter zwei entscheidende Siebenmeter hielt - in der 57. Minute gegen Viggó Kristjánsson, in der 59. Minute gegen Omar Ingi Magnússon. Julian Köster machte kurz vor dem Ende den Deckel drauf - Deutschland atmete auf über zwei Punkte in der Hauptrunde.