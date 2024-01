liveblog "Kölle Alaaf" zur Begrüßung Deutsche Handballer stimmungsvoll in Köln empfangen Stand: 17.01.2024 19:02 Uhr

Deutschlands Handballer sind am Mittwoch im "Mekka des Handballs" angekommen, für die Hauptrunde in Köln. Donnerstag geht es bei der Handball-EM gegen Island - alle News hier im Liveblog.

18:45 Uhr

"Kölle Alaaf" zur Begrüßung

Ein dreifaches "Kölle Alaaf" schallte durch den Flockenwirbel am Breslauer Platz, als Juri Knorr und Co. den ersten Fuß vor den Kölner Hauptbahnhof setzten. Der feierliche Empfang des Traditionscorps "Rote Funken" zauberte Deutschlands Handballern nach ihrer Ankunft am völlig verschneiten EM-Sehnsuchtsort ein Lächeln ins Gesicht.

"Das ist Wahnsinn, das ist Köln. Wir sind mega happy, jetzt hier zu sein", sagte Rechtsaußen Timo Kastening dem SID mit leuchtenden Augen. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Festspiele in der Lanxess Arena überstrahlte nach einer kurzen Nacht die erste Turnierniederlage gegen Frankreich - zumal die Medaillenchancen weiter völlig intakt sind.

18:03 Uhr

DHB-Team im "Mekka des Handballs"

Auf dem Weg zu einem neuen Wintermärchen im eigenen Land setzt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason voll auf den Faktor Köln. "Das ist das Mekka des Handballs", sagte Rechtsaußen Timo Kastening am Mittwoch mit Blick auf die Hauptrundenspiele vor knapp 20.000 Zuschauern. Der EM-Dämpfer beim Vorrundenabschluss gegen Olympiasieger Frankreich (30:33) war schnell vergessen.

Deutschland hat das Erreichen der Medaillenspiele weiter in der eigenen Hand. Im ersten der vier "Mega-Spiele" (Kromer) warten am Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) ausgerechnet Gislasons Landsleute aus Island.

17:34 Uhr

Besonderes Spiel für Alfred Gislason

Island, so heißt es, ist der drittwindigste Ort der Welt - aber niemand lebt in den beiden anderen. Ein Land voller Naturgewalten, Geysiren, Winden - und kraftvollen Handballspielern. Alfred Gislason war einer von ihnen, bevor er 1997 in Deutschland Trainer wurde - und seitdem hier blieb.

Ausgerechnet bei der Handball-EM in seiner neuen Heimat Deutschland trifft er als Bundestrainer mit dem DHB-Team auf Island. "Es wird ein sehr besonderes Spiel für mich" , sagte Gislason nach der 30:33-Niederlage gegen Frankreich in der Sportschau: "Gegen das eigene Land ist es immer besonders."

16:52 Uhr

Islands Weg in die Hauptrunde - mit viel Mühe, ohne Punkte

Die Isländer haben die Hauptrunde nur mit viel Mühe erreicht - und ohne Punkte. Das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn, das sich ebenfalls für Köln qualifizierte, ging deutlich mit 25:33 verloren. Ungarn hat also zwei Zähler mitgenommen, die Isländer keine. Überhaupt ist die Mannschaft von Snorri Steinn Gudjonsson noch nicht im Turnier angekommen. Zum Auftakt gab es ein glückliches 27:27-Remis in letzter Minute gegen Serbien, gegen Montenegro siegte Island ebenfalls erst in letzter Minute mit 31:30.

16:00 Uhr

Willkommen zum Newsblog zu Deutschland - Island

Herzlich willkommen, hier gibt es alle Infos zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der Hauptrunde der Handball-EM. Anwurf gegen Island ist am Donnerstag um 20.30 Uhr. Das ZDF überträgt das Spiel live.