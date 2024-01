Handball-EM, Hauptrunde Österreich setzt sein Handball-Märchen fort Stand: 18.01.2024 18:20 Uhr

Österreichs Handballer bleiben bei der Europameisterschaft auf Erfolgskurs. Zum Auftakt der Hauptrunde kam das Team um Rückraum-Ass Mykola Bilyk gegen Ungarn zu einem 30:29 (17:17)-Sieg und ist damit im Turnierverlauf weiter ungeschlagen.

Österreichs Handball-Märchen geht weiter: Das Team von Trainer Ales Pajovic ist bei der Handball-EM noch ungeschlagen und übernimmt mit nun drei Punkten die Tabellenführung der Hauptrundengruppe I, in der es am Samstag auf Deutschland trifft. Ungarn weist nach der ersten Niederlage zwei Punkte auf. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte.

Bilyk sorgt für die Entscheidung

Kurz vor Schluss sorgte Bilyk mit seinem achten Tor für die Entscheidung. Neben dem Rückraumspieler vom deutschen Rekordmeister THW Kiel erwiesen sich auch Lukas Hutecek vom TBV Lemgo Lippe und der langjährige Bundesligaprofi Robert Weber mit jeweils sechs Toren als treffsicher.

"Wir entfachen eine riesengroße Euphorie in Österreich. Wir als Mannschaft haben extrem viel Spaß, einfach zusammen Handball zu spielen. Wir genießen jeden Moment, den wir hier momentan erleben" , sagte Bilyk nach dem Last-Minute-Sieg am Donnerstag in Köln. Mit Blick auf das Deutschland-Spiel meinte er: "Wir können es kaum erwarten. Das wird richtig geil." Für Österreich ist es der erste Hauptrundensieg bei einer Handball-EM seit 2014. Auch damals hatte man Ungarn geschlagen.