Handball-EM am Sonntag Spanien klar verbessert - Nächster Last-Minute-Krimi bei Island Stand: 14.01.2024 19:35 Uhr

Die spanischen Handballer holten am Sonntag (14.01.2024) gegen Rumänien den ersten Sieg bei dieser Handball-EM. Auch Island wahrt die Chancen auf den Hauptrundeneinzug.

Spanien betrieb Wiedergutmachung für die heftige Auftaktniederlage gegen Kroatien. Beim 36:24 (17:12) gegen Rumänien leistete sich die Mannschaft von Jordi Ribera besonders zu Beginn noch viele Ballverluste, legte insgesamt aber einen deutlich verbesserten Auftritt hin als am Freitag.

Nächster Last-Minute-Krimi für Island

In der Gruppe C setzte sich Island knapp mit 31:30 (17:15) gegen Montenegro durch. Das entscheidende Tor kurz vor Schluss machte der Magdeburger Gisli Kristjánsson. Die Isländer, die am Freitag in der letzten Minute noch ein Unentschieden gegen Serbien erkämpften, können damit aus eigener Kraft die Hauptrunde erreichen. Dafür müssen sie am Dienstag gegen Ungarn gewinnen.