Handball-Drama in der Schlussphase Färöer begeistern gegen Norwegen - und jubeln in letzter Sekunde Stand: 13.01.2024 22:22 Uhr

Riesiger Jubel in Berlin: Unterstützt von 5000 lautstarken Fans jubeln die Färöer über ein Unentschieden gegen Favorit Norwegen - das Ende einer wilden Schlussphase.

Von Robin Tillenburg (Berlin)

EM-Debütant Färöer hat bei der Handball-Europameisterschaft in einem dramatischen Spiel, das noch lange in Erinnerung bleiben wird, ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Färinger spielten 26:26 (12:13) gegen Norwegen und haben somit bei ihrem EM-Debüt nicht nur durch ihre leidenschaftlichen Fans, die die Arena in Berlin enterten, übernahmen und zum Beben brachten einen gewaltigen Eindruck hinterlassen.

Färöer auch sportlich auf höchstem Niveau

Vielmehr hat auch die Mannschaft auf der Platte sportlich eine Leistung abgeliefert, die auch jeden neutralen Fan in der Halle am Samstagabend auf ihre Seite zog. Schnell wurde klar: Mit dieser Nation, die es gerade mal auf gut 50.000 Einwohner bringt, von denen geschätzt ein Zehntel an diesem Samstag in Berlin weilte, dürfte auch bei den kommenden Turnieren zu rechnen sein. Gegner Norwegen hat übrigens etwa das Hundertfache an Einwohnern.

Angeführt vom überragenden Kieler Spielmacher Elias Ellefsen a Skipagotu lieferten die Färinger den hoch favorisierten Norwegern einen erbitterten Kampf und sorgten mit teils wunderschön herausgespielten und teils hart erkämpften, aber immer brachial laut bejubelten Treffern für einen Handballabend, der lange in Erinnerung bleiben wird.

Torwart Satchwell richtig stark

Zu keiner Zeit konnten die Norweger sich in der ersten Hälfte absetzen. Das 12:13 zur Pause aus Sicht des Außenseiters entsprach absolut den Kräfteverhältnissen, es war eine Partie auf Augenhöhe. Dafür sorgte auch Torhüter Nicholas Satchwell, der nach seiner Einwechslung einige wichtige Paraden zeigte.

Und auch nach der Pause ging es munter weiter: Das erste Tor der Färinger war direkt ein spektakulärer Kempa-Trick zum 13:14 und auch Satchwell wurde immer stärker und entnervte die norwegischen Schützen zusehends. In der 40. Minute beim Stand von 17:17 sah Norwegens Trainer Jonas Wille den erwarteten Erfolg seiner Mannschaft ernsthaft in Gefahr und nahm eine Auszeit. Auch durch das Spiel mit dem zusätzlichen siebten Feldspieler bereitete der Außenseiter Sander Sagosen und Co. enorme Probleme.

Tapferer Kampf und großes Drama

Bei der knappen Niederlage gegen Slowenien waren die Färinger Mitte der zweiten Hälfte konditionell etwas eingebrochen und verloren trotz starker Leistung am Ende 29:32 (13:13). Diesmal blieb der Einbruch aus – getragen von den Fans glich die Mannschaft vom dänischen Trainer Peter Bredsdorff-Larsen immer wieder die norwegischen Führungstreffer aus – weil aber die Norweger stetig auch Lücken in der Defensive fanden, lagen die Färinger selbst nie vorn.

In den Schlussminuten machten sich die individuelle Klasse und der große Erfahrungsvorsprung der Norweger zunächst bemerkbar, dazu hatten a Skipagotu und Co. mit der ein oder anderen Schiedsrichterentscheidung Pech. Beim 23:26 drei Minuten vor Schluss schien die Partie entschieden. Doch die Färinger warfen alles herein und es fiel 25 Sekunden vor Abpfiff noch das 25:26. Dann wurde es wild. Die Norweger verloren tatsächlich nochmal den Ball, foulten - und es gab Siebenmeter. Den verwandelte der überragende a Skipagotu zum 26:26 mit der Schlusssirene. Der Rest ging unter im ohrenbetäubenden Jubel.

Die Färinger könnten nun mit einem deutlichen Erfolg gegen Polen und einer Niederlage der Norweger gegen Slowenien theoretisch sogar noch in die Hauptrunde einziehen. So oder so ist die Mannschaft aber schon jetzt eines der Highlights dieses Turniers - und ein Versprechen für die Zukunft.