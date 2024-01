Handball-EM am Donnerstag Portugal siegt dank Top-Talent, Färöer verpassen Sensation Stand: 11.01.2024 20:02 Uhr

Gelungener Auftakt für die Niederlande und Portugal, die Färöer Inseln verlieren trotz lautstarker Unterstützung. Der erste Spieltag der Gruppen D, E und F im Überblick.

Niederlande fahren ungefährdeten Sieg ein

Angeführt von Bundesliga-Star Dani Baijens sind die Niederlande bei der Handball-EM in Deutschland erfolgreich in die Vorrunde gestartet. Oranje um den Profi des HSV Hamburg gewann in Mannheim sein Auftaktspiel in der Gruppe E gegen Georgien 34:29 (19:12).

Die Niederlande, die bei der vergangenen EM vor zwei Jahren die Hauptrunde erreicht hatten, übernahmen gegen Georgien vom Anwurf weg das Kommando auf dem Parkett. Baijens war sechsmal erfolgreich und avancierte damit zusammen mit seinem Teamkollegen Rutger ten Velde zum erfolgreichsten Werfer der Niederländer.

Trotz lautem Support: Färöer verpassen Sensation

Die Färöer Inseln, ebenfalls erstmals für eine EM qualifiziert, schnupperten am ehesten an der ersten Sensation. Trotz zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Führung kurz nach der Halbzeitpause verlor die Mannschaft von Peter Bredsdorff-Larsen mit 29:32 (13:13) gegen Slowenien.

Lautstarke Unterstützung gab es von den mehr als 5000 mitgereisten Fans in der Berliner Arena. Dem jungen Team der Färinger wird eine große Zukunft prognostiziert. Gegen Slowenien traf Hákun West av Teigum von den Füchsen Berlin neunmal, Elias Ellefsen a Skipagotu vom THW Kiel achtmal - beide sind erst 21 Jahre alt. Für Slowenien war Aleks Vlah mit acht Toren bester Werfer.

Portugal gewinnt gegen Neuling Griechenland

Auch Portugal fuhr gegen einen Neuling den ersten Sieg ein, gewann am Ende deutlich mit 31:24 (18:14) gegen Griechenland. Das 18-jährige Top-Talent Francisco Costa war mit sechs Toren Matchwinner der Portugiesen, bei den Griechen waren Christos Kederis, Savvas Savvas und Charalampos Mallios mit je fünf Toren beste Werfer.

Um 20.30 Uhr steigen Titelverteidiger Schweden und Weltmeister Dänemark ins Turnier ein.