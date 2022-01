Handball-EM: nächste Klatsche für Polen, Spanien siegt knapp

Am zweiten Spieltag in der Hauptrundengruppe II, in der auch das DHB-Team spielt, konnten die Skandinavier früh in den Schongang schalten und gewannen am Ende mit 28:18 (14:6).

Schon zur Pause alles klar

Durch den Sieg am frühen Freitagabend (21.02.2022) holte sich die Mannschaft von Trainer Glenn Solberg ihre Punkte drei und vier und hat im Rennen ums Halbfinale eine gute Position. Der Vizeweltmeister war nach der Vorrundenniederlage gegen Spanien ohne Zähler in die Hauptrunde gestartet, mischt nun aber munter mit im Rennen um einen der beiden ersten Gruppenplätze, die die Qualifikation für die Runde der letzten vier bedeuten.