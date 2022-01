Am Dienstag (18.01.2022) sind bei der Handball- EM in Ungarn und der Slowakei die letzten Spiele der Gruppenphase zu Ende gegangen. Die zwei besten Mannschaften aus den sechs Gruppen spielen jetzt in zwei Hauptrunden-Gruppen weiter. Schon jetzt war in den Hallen einiges los.

Corona, Corona, Corona...

Corona überlagert bisher alles bei dieser EM. Neue Corona-Fälle und nachträgliche Nominierungen gibt es zuhauf. Etwa die Hälfte aller Teams bei der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn hat und hatte mit Corona-Fällen zu kämpfen.