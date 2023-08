Handball Auslosung im DHB-Pokal - vier Bundesliga-Duelle in Runde drei Stand: 30.08.2023 22:16 Uhr

Der Pokal heißt es, habe seine eigenen Gesetze - und das gilt auch im Handball: Bundesligisten steigen erst in Runde drei ein. Und die ist nun ausgelost worden, zusammen mit der 2. Runde.

In Runde drei kommt es zu vier Bundesliga-Duellen: THW Kiel - HSG Wetzlar, TBV Lemgo Lippe - Frisch Auf Göppingen, HC Erlangen - Füchse Berlin, TVB Stuttgart - ThSV Eisenach. Das ist ein Ergebnis der Auslosung in Köln am Mittwoch (30.08.2023). In der zweiten Runde treten nur unterklassige Mannschaften gegeneinander an.

Aufgrund des neuen Pokal-Modus steigen 15 Teams der Bundesliga erst in der dritten Runde ein. Die drei Erstplatzierten des Final Four der vergangenen Spielrunde (Rhein-Neckar Löwen, SC Magdeburg, SG Flensburg-Handewitt) starten im Pokal sogar erst im Achtelfinale im Dezember.

Mehr zur Auslosung:

2. Runde (04. - 24.09.2023):

Bergische Pan. - Lübeck-Schwartau, MTV Braunschweig - Dessau-Roßlauer HV, HSG Krefeld - HSG Nordhorn-Lingen, ASV Hamm-Westfalen - 1. VfL Potsdam, TuS N-Lübbecke - GWD Minden, HC Oppenweiler/Backnang - TuSEM Essen, TuS Fürstenfeldbruck - HSC 2000 Coburg, TuS Ferndorf - SG BBM Bietigheim, Die Eulen Ludwigshafen - VfL Eintracht Hagen

3. Runde (03. - 05.10.2023):

Bergische P./Lü.-Schwartau - SC DHfK Leipzig, Gelpe/Stromb. - Oppenweiler/Essen, N-Lübbecke/Minden - HBW Balingen-Weilstetten, Hamm/Potsdam - HSV Hamburg, TBV Lemgo Lippe - Frisch Auf Göppingen, TVB Stuttgart - ThSV Eisenach, Ludwigshafen/Hagen - Fürstenfeldbruch/Coburg, THW Kiel - HSG Wetzlar, HC Erlangen - Füchse Berlin, Krefeld/Nordhorn - Bergischer HC, Düsseldorf-Ratingen - VfL Gummersbach, Ferndorf/Bietigheim - TSV Hannover-Burgdorf, Braunschweig/Dessau - MT Melsungen

Weitere Termine:

Achtelfinale: 12./13. Dezember

Viertelfinale: 3./4. Februar 2024

Halbfinale: 13. April 2024

Spiel um Platz 3: 14. April 2024

Finale: 14. April 2024