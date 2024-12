Handball-Bundesliga Kantersieg für die Füchse Berlin Stand: 12.12.2024 21:35 Uhr

Sieg mit zwölf Toren Vorsprung: Die Füchse Berlin bleiben in der Handball-Bundesliga nach dem Sieg gegen Lemgo erster Verfolger von Tabellenführer Melsungen. Zuvor hatte der THW Kiel hat für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Die Füchse gewannen in der eigenen Halle gegen den TBV Lemgo klar mit 33:21 (16:11). Beste Berliner Werfer waren Lasse Andersson, Mathias Gidsel und Tim Freihöfer mit je sechs Toren.

Die Gastgeber starteten mit viel Tempo und Engagement. So gingen sie von Beginn an in Führung. Besonders die Defensive arbeitete gut und zwang Lemgo immer wieder zu ungünstigen Abschlüssen. Nach knapp neun Minuten lagen die Füchse schon 5:1 in Führung.

Diesmal kein Einbruch nach der Halbzeit

Dann schlichen sich aber auch bei den Berlinern einige Fehler und Unkonzentriertheiten ein. Vor allem offensiv taten sie sich gegen die aggressive Lemgoer Deckung schwerer. So schmolz der Vorsprung Mitte der ersten Hälfte wieder auf 7:5. Doch die Füchse blieben ruhig. Andersson verwandelte noch einen direkten Freiwurf zu einer Fünf-Tore-Halbzeitführung.

Im Gegensatz zum Ostderby am vergangenen Sonntag gegen Magdeburg, als die Berliner eine Sechs-Tore-Führung nach dem Seitenwechsel verspielten, bauten sie ihren Vorsprung weiter aus und sorgten früh für die Entscheidung.

Löwen schlagen Flensburg

In einer hochspannenden Partie mit ständigen Führungswechseln nach der Pause bezwangen die Rhein-Neckar Löwen die SG Flensburg-Handewitt mit 31:29 (15:14). Erst in der Endphase zogen die Mannheimer von 27:26 (56. Minute) vorentscheidend auf 29:26 (59.) davon. In der Tabelle fielen die Norddeutschen mit 19:9 Punkten auf Platz sechs zurück. Bei den Löwen musste Nationalspieler Sebastian Heymann mit einer Fußverletzung schon früh vom Feld.

Sieg gegen Hannover-Burgdorf - ein Kieler Ausrufezeichen

Die so verletzungsgeplagten Kieler feierten am 14. Spieltag einen Start-Ziel-Sieg und rücken durch das 28:24 (18:12) in der Tabelle mit 20:8 Punkten auf Rang vier vor. Hannover-Burgdorf fällt nach der Niederlage mit einer Bilanz von 22:6 auf Rang drei zurück.

Duvnjak und Wolff bärenstark für Kiel

Bestnoten verdienten sich die beiden Routiniers im Kieler Trikot: Domagoj Duvnjak gelangen sieben Tore, Andreas Wolff zeigte im Tor 14 Paraden (38 Prozent Fangquote). Für Hannover-Burgdorf traf Außenspieler Marius Steinhauser achtmal, Nationalspieler Renars Uscins blieb mit drei Treffern bei neun Versuchen diesmal ziemlich glücklos.

Magdeburger Offensivfeuerwerk gegen Gummersbach

Bereits etwas früher am Abend setzte sich der SC Magdeburg im Verfolgerduell gegen den VfL Gummersbach durch und brannte dabei ein Offensiv-Feuerwerk ab.

Die Magdeburger siegten mit 37:28 (21:15) und liegen damit in der Tabelle nun auf Rang fünf drei Punkte vor dem VfL, der sich zu viele Fehler und eine zu löchrige Defensive leistete, um die schnellen Gastgeber wirklich in Gefahr zu bringen.

Gummersbachs Kristjan Horzen im Zweikampf mit Gummersbachs Magnus Saugstrup und Christian O Sullivan

Zehnder überragend - Bergendahl verletzt

Überragender Torschütze war Manuel Zehnder, dem bei 15 Wurfversuchen starke zwölf Treffer gelangen. Da halfen auch die elf Tore von Gummersbachs Siebenmeterschützen Milos Vujovic nicht. Nur Mitte der zweiten Hälfte waren die Gummersbacher mal auf Tuchfühlung, als sie aus einem 16:24 ein 22:26 machten - dann zog die Mannschaft von Bennet Wiegert die Zügel aber nochmal an und setzte sich wieder ab. Bitter für den SCM: Kreisläufer Oscar Bergendahl verletzte sich nach nur 90 Sekunden offenbar schwer am Fuß und dürfte längere Zeit ausfallen.

Melsungen bleibt Tabellenführer

An der Tabellenspitze bleibt die MT Melsungen, die beim 35:28 (17:12) gegen den HSV Hamburg keine große Mühe hatte. Gleich vier Melsunger Spieler erzielten dabei fünf Treffer. Mit 24:4 Punkten thront das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo weiterhin an der Spitze.