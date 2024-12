Handball Schock für den THW Kiel - Pekeler fällt lange aus Stand: 10.12.2024 12:02 Uhr

Der von Verletzungspech verfolgte Handball-Rekordmeister THW Kiel muss die nächste Hiobsbotschaft verdauen. In Kreisläufer Hendrik Pekeler fällt ein weiterer Leistungsträger langfristig aus.

Der Abwehrchef zog sich in der Bundesliga-Partie am vergangenen Sonntag beim ThSV Eisenach (37:33) einen Sehnenriss im Daumen der linken Hand zu, wie der THW am Dienstag mitteilte. Eine Operation beim 33-Jährigen sei unumgänglich, hieß es weiter.

Damit ist das Handball-Jahr für Pekeler gelaufen. Der Kreisläufer wird den Schleswig-Holsteinern wohl erst wieder im Februar zum Bundesliga-Wiederbeginn nach der Weltmeisterschaft zur Verfügung stehen.

Auch Rückraum-Trio fällt gegen "Recken" aus

Der THW geht personell ohnehin bereits auf dem Zahnfleisch. Im Nordduell am Mittwochabend (20 Uhr) mit der TSV Hannover-Burgdorf muss Coach Filip Jicha in Nikola Bilyk, Elias Ellefsen á Skipagötu und Harald Reinkind auf drei Rückraumspieler verzichten. Nun gesellte sich auch noch Pekeler zu den Verletzten. Keine guten Voraussetzungen also für den THW, die "Recken" in die Knie zu zwingen.

"Wir sind nur noch eine kleine Truppe", beklagte dann auch Kapitän Domagoj Duvnjak. Im fast selben Atemzug versprach der Kroate aber: "Jeder, der spielen kann, wird alles geben."

