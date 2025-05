NDR-Sport Nach Abschied von Hannover 96: Halstenberg wird Kreisliga-Kicker Stand: 14.05.2025 09:40 Uhr

Abwehrchef Marcel Halstenberg von Hannover 96 bestreitet am Sonntag in der Auswärtspartie bei Hertha BSC sein letztes Profispiel. Ganz in Fußball-Rente geht der frühere Nationalspieler danach aber nicht. Der 33-Jährige will in der neuen Saison für seinen Jugendclub Germania Grasdorf auflaufen.

Am vergangenen Sonnabend ging es auf dem Sportplatz Auf der Dehne heiß her. Die gastgebende Sportliche Vereinigung Laatzen empfing die Germanen aus Grasdorf zum Derby in der Kreisliga. Im Stadtduell ging es für die Hausherren lediglich noch ums Prestige, während der Kontrahent unbedingt siegen musste, um seine allerdings nur noch theoretischen Aufstiegschancen zu wahren.

Am Ende einer umkämpften Partie hieß der Held des Tages Leutrim Ferizi. Mit seinem Tor in der 39. Minute sorgte der Kosovare für Gradorfs 1:0-Erfolg, sodass die Mannschaft von Coach Björn Weihmann drei Spieltage vor dem Saisonende im Rennen um Rang zwei bleibt.

Das dürfte auch Marcel Halstenberg gefreut haben. Denn in der kommenden Saison wird der neunmalige Nationalspieler mit Ferizi und Co. um Punkte kämpfen, wie er nun überraschend mitteilte. "Germania Grasdorf ist mein erster Verein, Heimat- und Dorfverein, da kicken viele Freunde. Dort eine Kabine zu haben - und ein bisschen Spaß. Darauf freue ich mich", erklärte der 33-Jährige der "Bild".

Letztes Profispiel am Sonntag in Berlin

Nach seinem emotionalen Heim-Abschied im 96-Dress am vergangenen Spieltag gegen die SpVgg Greuther Fürth wird Halstenberg am Sonntag (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) in der Auswärtspartie der "Roten" bei Hertha BSC letztmals als Profi auflaufen. Nach 165 Bundesliga-Einsätzen und dann 134 Zweitliga-Partien zieht der Defensiv-Spezialist einen Schlussstrich hinter seine Laufbahn als Berufsfußballer.

Danach will der Ex-Nationalspieler, der 2023 von RB Leipzig zu 96 zurückgekehrt war, erst einmal mit seiner Frau und seiner Tochter "ein bisschen was von der Welt sehen". Das Leben als Globetrotter soll aber zeitlich begrenzt sein. Denn Halstenberg hat gemeinsam mit mehreren Familien einen Bauernhof erworben.

"Da wird jetzt erst mal alles saniert. Das dauert bestimmt noch zwei Jahre. Dann ziehen wir mit vier Familien ein, neun Erwachsene und vier Kinder - darauf freue ich mich", sagte der gebürtige Laatzener.

Halstenberg will nicht mehr "fremdbestimmt" sein

Mit der Ankündigung, seine Karriere zu beenden, hatte der 33-Jährige Anfang Mai für Verwunderung gesorgt. Zum einen, weil sich zuvor hartnäckig Gerüchte über einen Wechsel in die USA gehalten hatten. Zum anderen zählt Halstenberg noch immer zu den absoluten Topspielern in Liga zwei, sodass auch 96 unbedingt mit ihm weiterarbeiten wollte.

Die Sehnsucht nach einem neuen Leben, einem Leben ohne Profifußball, war bei Halstenberg am Ende aber größer. "Ich fühle mich körperlich noch gut, aber irgendwann reicht es dann auch für mich. Ich möchte andere Sachen machen, möchte selbst bestimmen, wo ich Lust zu habe. Sonst ist man immer so fremdbestimmt", sagte der Routinier nach dem Fürth-Spiel im NDR Interview.

