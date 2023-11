Handball-Bundesliga Lemgo entscheidet NRW-Duell für sich Stand: 16.11.2023 22:24 Uhr

In der Handball-Bundesliga hat der TBV Lemgo das NRW-Duell gegen den Bergischen HC gewonnen. Leipzig ist durch den Sieg gegen Stuttgart zurück in der Erfolgsspur.

Nach der Auswärtsniederlage bei den Rhein-Neckar Löwen ist der SC DHfK Leipzig in der Handball-Bundesliga gleich wieder in die alte Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen den TVB Stuttgart gewannen die Sachsen am Donnerstag mit 36:30 (15:15). Damit feierten die Gastgeber den dritten Erfolg in den vergangenen fünf Begegnungen.

Vor 4.202 Zuschauern zeichneten sich Franz Semper und der Ex-Stuttgarter Viggo Kristjansson mit jeweils acht Toren als beste Werfer aus. Überragender Akteur des SC DHfK, der mit nun 12:14 Punkten auf Platz neun rangiert, war jedoch Domenico Ebner. Der italienische Nationaltorhüter glänzte mit 20 Paraden.

NRW-Duell geht an den TBV Lemgo

Der TBV Lemgo Lippe hat im NRW-Duell gegen den Bergischen HC die Oberhand behalten und den dritten Sieg in Serie eingefahren. Das Team von Trainer Florian Kehrmann setzte sich zum Auftakt des 13. Spieltags am Donnerstagabend mit 31:28 (13:14) durch und kletterte in der Tabelle auf Platz zehn.

Der BHC rutschte nach der fünften Saisonniederlage auf Rang zwölf ab. Bester Werfer für die Ostwestfalen war Lukas Zerbe mit sieben Toren, beim BHC kam Tim Nothdurft ebenfalls auf sieben.