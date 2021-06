Zumal Giroud im französischen Team keine große Rolle spielen dürfte. Im Sturm sind Mbappé, Karim Benzema und Antoine Griezmann gesetzt. Dem Routinier bleibt da höchstens die Jokerrolle.

Bei großen Turnieren kracht es bei Frankreich oft

Und ohnehin ist Frankreich im Umgang mit Ungereimtheiten rund um große Turniere schon längst gewöhnt. Im Zuge der WM 2010 sagte Bixente Lizarazu über die Zustände im Team, es sei " wie im Irrenhaus ". Unter anderem hatte Nicolas Anelka seinen Trainer Raymond Domenech damals aufs Übelste beleidigt. Das Ergebnis: Frankreich schied sang- und klanglos in der Gruppenphase aus.

Auch acht Jahre später knallte es mächtig im Team. Zunächst machte Adrien Rabiot nach dessen Nicht-Nominierung seinem Ärger in einer Mail an Coach Deschamps Luft, schrieb von einem " schweren Fehler ". Dann gab es in einem Vorbereitungsspiel Pfiffe gegen Paul Pogba, worauf Mbappé (" Solche Dinge sind eine Schande ") und Griezmann (" Wir spielen alle im gleichen Trikot ") die heimischen Fans angingen.

Doch 2018 wandelte Frankreich diese Reibung in Energie um und wurde in Russland Weltmeister. Angesichts des Mbappé-Giroud-Streits davon auszugehen, das DFB -Team könne nun profitieren, könnte sich also als Fehler erweisen.

