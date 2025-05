Pokalfinale Arminia gegen VfB - der Drittligist hofft auf den Coup Stand: 24.05.2025 19:13 Uhr

Mit großer Vorfreude auf das mit Spannung erwartete Pokalfinale zwischen Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart haben Anhänger bei der Mannschaften den Tag in der deutschen Hauptstadt verbracht. Inzwischen sind auch die Aufstellungen von Mitch Kniat und Sebastian Hoeneß bekannt gegeben.

Die Polizei hatte am Mittag am Alexanderplatz mehr als 15.000 Bielefeld-Fans gezählt, am Breitscheidplatz trafen sich demnach rund 5.000 Stuttgarter, darunter auch der ehemalige Nationalcoach Jogi Löw, der den Fans auf der Bühne noch einheizte. Löw hatte 1997 mit dem VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewonnen.

VfB mit Stiller - die Aufstellungen

Mit Nationalspieler Angelo Stiller geht Stuttgart in das große DFB-Pokalendspiel. Keine zwei Wochen nach seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk steht der 24-Jährige am Samstag (20.00 Uhr/Liveticker bei sportschau.de) in der Startelf für das Endspiel gegen Drittliga-Meister Arminia Bielefeld.

Die Aufstellungen:

Arminia Bielefeld: Kersken - Hagmann, Großer, L. Schneider, Oppie - Russo - Corboz, Schreck - Srenren Bazee, Wörl - Grodowski

VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Jaquez, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Millot, Undav, Führich - Woltemade

1,6 Millionen Ticketanfragen

Das Spiel der Stuttgarter gegen die Bielefelder hat bereits im Vorfeld alle Rekorde geschlagen: Für das Endspiel in Berlin gingen beim DFB 1,6 Millionen Ticketanfragen ein - so viele, wie nie zuvor. Das Olympiastadion bietet am Finaltag Platz für gut 76.000 Menschen (Sitzplätze). Beide Vereine erhielten Kontingente für je 24.000 ihrer Fans.