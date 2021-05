Die Sportschau-Prognose

Mit den Finnen rechnet niemand. In Gruppe B ist man klarer Außenseiter und wird versuchen, in dieser Rolle für Überraschungen zu sorgen – das hat in der Qualifikation schon gut funktioniert. Was hat man auch zu verlieren? Bestenfalls rutschen die Finnen als Gruppendritter ins Achtelfinale, spätestens dort sollte aber Schluss sein – mögliche Gegner wären Spanien oder Frankreich. Generell fehlt es den "Uhus" abseits von Lukas Hradecky, Glen Kamara und Teemu Pukki an Qualität im Kader und auch die letzten WM-Qualifikationsspiele liefen mau.

Termine und Gruppe