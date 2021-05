Der Weg zur EURO 2020

Keine Nationalmannschaft spielte eine bessere Qualifikation als Belgien: Zehn Siege aus zehn Spielen bei beeindruckenden 40:3 Toren bescherten den "Roten Teufeln" in Gruppe I einen ungefährdeten ersten Platz. Die Belgier gewannen jedes ihrer Spiele mit mindestens zwei Toren Vorsprung und gerieten nur ein einziges Mal während der gesamten Qualifikation in Rückstand. In einer Gruppe, in der die stärksten Kontrahenten Russland, Schottland und Zypern lauteten, ist dieses Ergebnis zwar erwartbar gewesen, das Resultat beeindruckt dennoch.

Der Schlüsselspieler: Kevin de Bruyne

Manchester Citys Kevin de Bruyne

In einer Mannschaft voller Stars und Talente sticht der Spielmacher von Manchester City besonders heraus. Vergangene Spielzeit wurde de Bruyne als Premier-League-Spieler der Saison 19/20 ausgezeichnet, diese Saison gewann er mit City die englische Meisterschaft und führte das Team ins erste Champions-League-Finale der Vereinsgeschichte. Der offensive Mittelfeldspieler ist unheimlich stark im Dribbling und ballsicher, weshalb er Gegner binden kann und dadurch freie Räume für Mitspieler wie Romelu Lukaku schafft. Gleichzeitig geht er auch selbst den Weg in die Spitze und hat eine brandgefährliche Schusstechnik.

Der Trainer: Roberto Martínez

Belgiens Nationaltrainer Roberto Martínez ist aufgebracht

Er ist der Kopf hinter der " besten Generation in der Geschichte des belgischen Fußballs ", wie er selbst betont. Aufsehen erregte Martínez 2013: Mit Wigan Athletic gewann er den FA -Cup, stieg jedoch in der gleichen Saison aus der Liga ab. Etwas überraschend trat er 2016 die Nachfolge von Marc Wilmots in der Nationalmannschaft an – mittlerweile ist der Vertrag bis 2022 verlängert. Die WM 2018 in Russland, Martínez erstes großes Turnier, endete mit Rang drei für den damaligen Geheimfavoriten. Er gilt als sehr taktikversierter Trainer, der mit der belgischen Nationalmannschaft meist einen offensiven Ballbesitzfußball spielt.

Kader und mögliche Startelf