Die 10.559 Zuschauer im Olympiastadion von Sevilla, die Stadt in Andalusien war wegen besserer Corona-Konditionen für Bilbao nominiert worden, sahen von Beginn an eine absolute Einbahnstraßen-Partie. Es ging nur in Richtung schwedisches Tor. Zum Teil lag der Ballbesitz bei gigantischen 84 Prozent – auf diesem Niveau außergewöhnlich. Die Gastgeber versuchten immer wieder Tempo aufzunehmen, um so die beiden Viererketten der Nordeuropäer in die Bredouille zu bringen: Der Leipziger Dani Olmo hatte die erste große Chance, aber sein Kopfball wurde von Schlussmann Robin Olsen glänzend abgewehrt (16.). Dessen Bundesliga-Teamkollege Emil Forsberg sorgte für den ersten Abschluss des Außenseiters: Volley aus 18 Metern weit drüber (22.). In den ersten 20 Minuten hatte Spaniens unerfahrener Schlussmann Unai Simon, der den Vorzug gegenüber David de Gea (ManUnited) bekommen hatte, praktisch keine Ballberührung. Nach einer Unachtsamkeit von Mikael Lustig knallte Koke den Ball knapp rechts am langen Pfosten vorbei (23.).

Ex-Dortmunder Isak fast mit der überraschenden Gäste-Führung

Der Schwede Alexander Isak (li.) gegen Aymeric Laporte

Danach tat sich der Europameister von 2012 und 2016 schwer. Eine Flanke von Sebastian Larsson fast von der Grundlinie ließ dann immerhin auch einmal Simon zu einer Art Parade kommen, der Bilbao-Torhüter lenkte die Kugel zur ersten Gäste-Ecke über die Latte (36.). Dann nahm die Partie richtig Fahrt auf: Schwedens Verteidiger Marcus Danielson verpasste einen Ball von Jordi Alba, plötzlich stand Alvaro Morata frei, aber der bei den spanischen Fans nicht unumstrittene Angreifer zog die Kugel mit rechts knapp am rechten Pfosten vorbei (38.) Die bis dahin beste Gelegenheit der Partie wurde nur zwei Minuten später getoppt: Da setzte sich Angreifer Alexander Isak durch, sein Schuss war schon an Keeper Simon vorbei, aber Marcos Llorente rettete – und das spektakulär mit Hilfe des Pfostens. Isak spielt nach einem Wechsel von Borussia Dortmund beim spanischen Erstligisten San Sebastian. Eine Chance besaßen aber auch die Gastgeber noch: Dani Olmo, der in dieser Szene das Duell gegen Forsberg gewann, zielte aus 19 Metern ins rechte Eck – Olsen fischte die Kugel noch heraus (45.).

Berg vergibt die nächste Schweden-Chance kläglich

In der zweiten Halbzeit konnte die Enrique-Elf dann offensiv zunächst kaum Akzente setzen. Nur Morata verzog nach einem weiteren Fehler von Danielson von der Strafraumgrenze (50.). Dann war es auf der anderen Seite wieder Isak, der gleich drei Spanier vernaschte und an den langen Pfosten passte, dort vergab der einstiger Hamburger Marcus Berg aber kläglich (61.). Der BVB soll für den 21-jährigen Isak übrigens eine 30-Millionen-Euro-Rückkaufoption haben.

Enrique-Offensive kam kaum noch in die Gänge

Mit dem Ex-Münchner Thiago (66.) wollte Luis Enrique dann für neuen Schwung sorgen. Das war auch nötig. Schweden schien die spanische Spielfreude lahm gelegt zu haben. Olmo versuchte es wieder, aber sein Schuss von der Strafraumgrenze prallte an Danielson ab (73.), nach einer scharfen Flanke von Sarabia klärte Olsen mit den Fäusten (79.). Nach der nächsten Flanke von Sarabia kam dann Joker Gerard Moreno noch zum Kopfball - aber Olsen war in dieser 90. Minute hellwach! Auch bei einem Knieschuss von Sarabia war er nicht zu bezwingen (90.+4). Die Nullnummer, die am Ende auf der Anzeigetafel stand, war das erste torlose Spiel dieser EURO.

Spanien nun gegen Polen

Spanien muss am Samstag (19.06.2021) wieder in Sevilla gegen Polen ran, Schweden bereits am Freitag (18.06.2021) in St. Petersburg gegen die Slowakei. Im ersten Gruppenspiel hatte die Slowakei überraschend die Elf von Bayern-Mittelstürmer Robert Lewandowski 2:1 bezwungen.