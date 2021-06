Doch Sassuolo ist keineswegs ein Klub, der es mit teuer bezahlten Stars geschafft hat, seit dem Aufstieg 2013 die Klasse zu halten und sich peu à peu zu steigern. Sassuolo setzt vor allem auf junge Spieler mit hohem Entwicklungspotenzial. Wie Locatelli einer war, als der Klub ihn 2019 vom AC Mailand für 14 Millionen Euro loseiste, wo der heutige Nationalspieler nicht so gut zurecht gekommen war.

Berardi ging und kam sofort zurück

Für Berardi investierte Sassuolo 2015 zehn Millionen Euro. Aber für einen anderen Verein hat er noch nie gespielt. Der dreifache Vorlagengeber bei der EM stammt aus der Jugend des US Sassuolo und wechselte 2013 für 4,5 Millionen Euro zu Juventus Turin. Der Rekordmeister verlieh Berardi aber direkt wieder an seinen Jugendverein, der ihn nach zwei Jahren zurückkaufte. Ein Minus-Geschäft von 5,5 Millionen Euro, aber der Jackpot für den Verein.

In 238 Einsätzen in der Serie A hat Berardi für "das italienische Hoffenheim" 86 Tore erzielt und 56 Treffer vorbereitet. Er ist der Kapitän und Star der Mannschaft, wird seit Jahren von Top-Klubs umworben, aber entscheidet sich immer wieder, in seiner Heimat Sassuolo zu bleiben.

"Der kleine Pep Guardiola" hat in Sassuolo das "Tiki Taka" eingeführt