Direkter Vergleich, beste Gruppendritte und Elfmeterschießen

Dort zählen in dieser Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, höhere Anzahl erzielter Tore, höhere Anzahl Siege, Fairplay-Wertung, bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele. Wer in welchem Achtelfinale gegen welchen Gruppensieger landet, hat die UEFA bereits festgelegt - es gibt 15 mögliche Konstellationen. Auch die deutsche Mannschaft könnte als Gruppensieger oder Gruppendritter von der Regeln betroffen sein.