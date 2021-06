Wer kurzfristig zum Achtelfinale zwischen Kroatien und Spanien gehen wollte, hatte die Chance auf ein echtes Schnäppchen. Eintrittskarten der Kategorie 1 kosteten für das Spiel eigentlich 185 Euro. Im Ticketshop der UEFA wurden diese Karten am Montagvormittag (28.06.2021) für 50 Euro angeboten, also für 27 Prozent des ursprünglichen Preises.

Ist das Turnier so unattraktiv, dass die UEFA ihre Karten nicht mehr zum Originalpreis los wird? "Eintrittskarten, die für die Fans der teilnehmenden Teams reserviert waren, wurden entweder nicht alle genutzt oder kurzfristig zurückgegeben" , teilte die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit. "Statt diese Sitze leer zu lassen, verkauft die UEFA diese Karten in Last-Minute-Aktionen, um einigen weiteren Fans den Besuch zu ermöglichen."

Schwedische und ukrainische Fans kommen nicht nach Glasgow, Preise sinken

Mit politischem Druck auf die nationalen Regierungen hat die UEFA es geschafft, in allen Stadien mindestens einer eingeschränkten Zahl an Fans Eintrittskarten verkaufen zu können.

Ein Blick auf die Gruppenspiele zeigt aber: Fast nirgends wurde die zulässige Menge an Fans erreicht. Ein Grund dafür ist die in der Pandemie eingeschränkte Reisefreiheit. "Aus den beiden Ländern darf wegen der Corona-Regeln niemand anreisen" , sagt Matt Willis vom Fan-Bündnis Football Supporters Europe (FSE) mit Blick auf das Achtelfinale am Dienstag zwischen Schweden und der Ukraine in Glasgow.