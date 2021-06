Coronavirus-Pandemie

Zuvor hatte sich bereits die Sportausschuss-Vorsitzende des Bundestags Dagmar Freitag mit Blick auf die hohen Zuschauerzahlen in Wembley kritisch geäußert. "Diese Leute gehen zurück in ihre Familien, Freundeskreise und an ihren Arbeitsplatz. Ich glaube, wir werden niemals genau erfahren, welche Infektionen in welcher Zahl da passiert sind. Aber die UEFA nimmt zumindest billigend in Kauf, dass sich sehr viele noch nicht geimpfte Menschen infizieren" , sagte Freitag im Gespräch mit WDR 5. "Es ist erschreckend, wie wenig Rücksicht in Zeiten einer weltweiten Pandemie der organisierte Sport auf die Gesundheit der Menschen nimmt."