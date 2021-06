Coronavirus-Pandemie

Deutschland bei einem Erfolg im Achtelfinale in Rom

Die deutsche Mannschaft wird beim Achtelfinale in London ohne Fan-Begleitung aus Deutschland spielen müssen. Der DFB verkauft die ihm zustehenden Karten nur an deutsche Fans, die in Großbritannien, Irland oder auf den Inseln Isle of Man, Guernsey und Jersey leben. Für Fans mit Wohnsitz in Deutschland wäre es ohnehin schwierig geworden: Wer aus Deutschland nach Großbritannien einreisen möchte, muss sowohl in Großbritannien als auch bei der Rückkehr in Deutschland in Quarantäne.

Sollte Deutschland dieses Spiel gewinnen, geht es im Viertelfinale in Rom weiter - in Italien gilt wegen der Pandemie ein Notstand, eine Einreise ohne Quarantäne ist mit Nachweisen über einen negativen Test, eine vollständige Impfung oder eine Genesung möglich. Dass die Reisen eine gute Idee sind, bezweifelt aber Dagmar Freitag, vor allem mit Blick auf die Finalspiele, wenn in Wembley mehr als 60.000 Menschen ins Stadion dürfen.